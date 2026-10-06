FIGC, deciso il commissariamento: Malagò resta alla guida

La Giunta del CONI ha deciso all’unanimità il commissariamento della FIGC. A guidare la Federazione sarà Giovanni Malagò, che lascerà quindi il ruolo di presidente per assumere quello di commissario.

La decisione è arrivata dopo l’incontro tra Malagò e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, dal quale è emersa l’intesa da sottoporre alla Giunta. Il commissariamento resterà in vigore fino alle prossime elezioni federali, che dovranno tenersi entro il 31 gennaio 2027. Ora manca soltanto la ratifica da parte del Consiglio Nazionale del CONI.



