Serie C, possibile novità: anche la Roma valuta una squadra U23

La Roma guarda al futuro e valuta la possibilità di creare una squadra Under 23 da iscrivere in Serie C. A confermare l’idea è stato il nuovo amministratore delegato John Galantic, con il club giallorosso pronto a seguire l’esempio di Juventus, Atalanta, Inter e Milan.

Il progetto, però, presenta diversi ostacoli. Uno riguarda lo stadio: il Tre Fontane avrebbe bisogno di interventi di adeguamento, mentre l’alternativa potrebbe essere lo Stella Polare di Ostia. Inoltre, secondo le regole attuali, la Roma U23 potrebbe entrare in Serie C solo in determinate condizioni legate a fallimenti e retrocessioni delle altre seconde squadre



