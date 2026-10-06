Canotto e Inzaghi regalano un sorriso a un tifoso speciale del Perugia

Una giornata di calcio e solidarietà che ha visto protagonisti Luigi Canotto e Filippo Inzaghi. L’attaccante del Perugia ha fatto visita a un tifoso speciale ospite del Sodalizio di San Martino e, dopo aver scoperto la sua grande ammirazione per l’attuale allenatore del Palermo, ha coinvolto proprio Superpippo in una videochiamata che ha regalato un momento di autentica gioia.

Come racconta Francesca Mencacci su La Nazione, Canotto è stato protagonista dell’iniziativa dopo il gol realizzato contro il Gubbio, rete che gli ha permesso di diventare il capocannoniere biancorosso. L’attaccante, accompagnato dal presidente di Arenacuri, Lana, e dal referente delle attività sociali del Perugia, Roberto Marcugini, si è recato al Sodalizio di San Martino portando in dono al tifoso la propria maglia numero 10. È arrivato anche il saluto del direttore generale Borras.





La sorpresa di Canotto: videochiamata con Inzaghi

Durante l’incontro, il sostenitore del Perugia ha raccontato a Canotto non soltanto la propria passione per il Grifo, ma anche la grande ammirazione nei confronti di Filippo Inzaghi.

Canotto, che in passato è stato allenato da Inzaghi, ha deciso così di fare una sorpresa al tifoso e ha contattato il tecnico. Come riferisce Francesca Mencacci su La Nazione, l’allenatore del Palermo, nonostante gli impegni lavorativi, si è reso disponibile per una videochiamata, salutando il sostenitore biancorosso e scambiando alcune parole con lui.

Un gesto che ha trasformato la visita in un momento particolarmente emozionante.

Il ringraziamento del Perugia a Inzaghi

Il Perugia ha voluto ringraziare pubblicamente sia il proprio attaccante sia l’allenatore rosanero per la sensibilità dimostrata.

Nella nota riportata da Francesca Mencacci su La Nazione, il club sottolinea come l’episodio rappresenti un’ulteriore testimonianza della capacità dello sport, e in particolare del calcio, di favorire inclusione, condivisione e momenti di serenità per le persone che affrontano situazioni di difficoltà.

Un principio che il Perugia porta avanti anche attraverso la propria formazione iscritta dalla scorsa stagione al campionato federale Dcp.

Una giornata, dunque, andata ben oltre il risultato del campo. Come emerge dal racconto di Francesca Mencacci su La Nazione, Canotto ha regalato la propria maglia, mentre Inzaghi, seppure a distanza, ha contribuito a realizzare il desiderio di un tifoso speciale.