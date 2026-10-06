Serie B, date e orari del Palermo dalla 12ª alla 20ª giornata: quattro gare al Barbera, trasferte con Catanzaro, Verona, Cesena e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
palermo padova 2-1 (125 JOHNSEN RANOCCHIA PALUMBO

La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle gare dalla 12ª alla 20ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Definito dunque il calendario del Palermo per il periodo che va dal 21 novembre 2026 al 9 gennaio 2027: nove partite complessive, con quattro impegni al Renzo Barbera e cinque trasferte.

Il primo appuntamento sarà sabato 21 novembre. I rosanero saranno impegnati in trasferta contro il Catanzaro, con calcio d’inizio fissato alle 17.15.


Soltanto tre giorni più tardi la squadra di Filippo Inzaghi tornerà in campo. Martedì 24 novembre alle 20 il Palermo ospiterà il Südtirol al Renzo Barbera per la tredicesima giornata.

Secondo appuntamento consecutivo in casa pochi giorni più tardi: sabato 28 novembre alle 19.30 al Barbera arriverà il Benevento.

Dicembre tra trasferte e Barbera

La quindicesima giornata porterà invece il Palermo in trasferta. Domenica 6 dicembre alle 17.15 i rosanero saranno ospiti dell’Hellas Verona.

Turno infrasettimanale immediatamente successivo: mercoledì 9 dicembre alle 20 il Palermo riceverà la Cremonese al Renzo Barbera.

Passeranno appena tre giorni e sarà nuovamente campionato. Sabato 12 dicembre alle 17.15 la formazione di Inzaghi sarà impegnata sul campo del Cesena.

L’ultimo appuntamento casalingo del 2026 sarà invece domenica 20 dicembre: al Barbera arriverà la Virtus Entella, con fischio d’inizio alle 17.15.

A Modena durante le feste, poi Palermo-Empoli

Il Palermo chiuderà il proprio 2026 calcistico in trasferta. La diciannovesima giornata vedrà infatti i rosanero affrontare il Modena domenica 27 dicembre alle 12.30.

Il primo appuntamento del 2027 sarà invece al Renzo Barbera. Sabato 9 gennaio alle 17.15 è in programma Palermo-Empoli, gara valida per la ventesima giornata.

Tutte le gare del Palermo dalla 12ª alla 20ª giornata

12ª giornata: sabato 21 novembre 2026, ore 17.15 – Catanzaro-Palermo

13ª giornata: martedì 24 novembre 2026, ore 20.00 – Palermo-Südtirol

14ª giornata: sabato 28 novembre 2026, ore 19.30 – Palermo-Benevento

15ª giornata: domenica 6 dicembre 2026, ore 17.15 – Hellas Verona-Palermo

16ª giornata: mercoledì 9 dicembre 2026, ore 20.00 – Palermo-Cremonese

17ª giornata: sabato 12 dicembre 2026, ore 17.15 – Cesena-Palermo

18ª giornata: domenica 20 dicembre 2026, ore 17.15 – Palermo-Virtus Entella

19ª giornata: domenica 27 dicembre 2026, ore 12.30 – Modena-Palermo

20ª giornata: sabato 9 gennaio 2027, ore 17.15 – Palermo-Empoli

Il programma ufficializzato dalla Lega Serie B disegna quindi un periodo particolarmente intenso per i rosanero: nove partite, cinque trasferte e quattro gare al Barbera, con anche due turni ravvicinati tra il 6 e il 12 dicembre. Il comunicato è stato pubblicato il 6 ottobre 2026.

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