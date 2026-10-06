Palermo, Niall Quinn torna al Barbera 36 anni dopo Italia ’90: «Ricordo ancora l’emozione, il nervosismo e la tensione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Un tuffo nel passato al Renzo Barbera. Niall Quinn è tornato sul terreno di gioco dello stadio palermitano a 36 anni da Italia ’90, rivivendo il gol realizzato con la maglia dell’Irlanda proprio a Palermo. Un ritorno dal forte valore simbolico anche per il legame con il Manchester City, altro club della carriera dell’ex attaccante.

A raccontare il momento è stato il Palermo FC attraverso i propri canali social, pubblicando un video nel quale Quinn torna esattamente nella zona del campo in cui nacque quella rete.


«È esattamente qui», racconta l’ex attaccante, ricostruendo l’azione e indicando direttamente sul terreno di gioco i movimenti che precedettero il gol.

A distanza di 36 anni, i ricordi sono ancora nitidi. Quinn ripercorre quei secondi e le sensazioni vissute durante la partita: «Ricordo davvero tutto questo ora. L’emozione, il nervosismo e la tensione. E poi, sai, l’atmosfera».

Il Palermo celebra Quinn: «Bentornato e buon compleanno»

Il Palermo FC ha voluto celebrare il ritorno dell’ex calciatore ricordando proprio Italia ’90 e quella rete segnata con l’Irlanda al Barbera.

«Quanti ricordi Italia ’90. Quel gol con l’Irlanda al Barbera. 36 anni dopo, Niall Quinn, ex beniamino del Manchester City, torna sullo stesso campo. Due club, un legame davvero speciale. Bentornato a Palermo e buon compleanno, Mr Quinn», si legge nel post pubblicato dalla società rosanero.

Durante la visita, Quinn ha ricevuto anche un piccolo regalo: «Grazie mille», la sua reazione.

Quinn e il legame Palermo-Manchester City

Nel video c’è spazio anche per il particolare intreccio che unisce la storia personale di Quinn a Palermo e al Manchester City. Proprio nel 1990 l’ex attaccante approdò infatti al club inglese.

Interpellato sulla particolare connessione e sulle opportunità che questo rapporto può rappresentare per Palermo, Quinn ha risposto: «Penso che sarà molto positivo. Penso che sarà positivo per i vostri allenatori. Vedrete molte differenze, ma anche molti, come direi, progressi».

Una visita carica di ricordi e significati, dunque. Trentasei anni dopo Italia ’90, Niall Quinn è tornato al Barbera, nello stesso punto del campo in cui scrisse una pagina della propria storia con la maglia dell’Irlanda. E questa volta ad accoglierlo c’era il Palermo, club che oggi condivide con il Manchester City l’appartenenza alla galassia City Football Group.

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