Palermo, doppia seduta a Torretta verso l’Empoli: tattica difensiva e partita per i rosanero
Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro l’Empoli. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto oggi una doppia seduta al CFA di Torretta. A comunicarlo è stato il club rosanero attraverso una nota ufficiale.
In mattinata il gruppo è stato diviso in due. I calciatori del Palermo hanno alternato un lavoro di forza in palestra a esercitazioni specifiche per reparti.
Programma differente nel pomeriggio, quando la squadra di Inzaghi ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento tecnico caratterizzata da torelli.
Successivamente i rosanero hanno lavorato sulla tattica difensiva, prima di concludere l’allenamento con una partita.
Continua dunque a Torretta la preparazione del Palermo in vista della trasferta contro l’Empoli.