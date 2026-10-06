Palermo, doppia seduta a Torretta verso l’Empoli: tattica difensiva e partita per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro l’Empoli. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto oggi una doppia seduta al CFA di Torretta. A comunicarlo è stato il club rosanero attraverso una nota ufficiale.

In mattinata il gruppo è stato diviso in due. I calciatori del Palermo hanno alternato un lavoro di forza in palestra a esercitazioni specifiche per reparti.


Programma differente nel pomeriggio, quando la squadra di Inzaghi ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento tecnico caratterizzata da torelli.

Successivamente i rosanero hanno lavorato sulla tattica difensiva, prima di concludere l’allenamento con una partita.

Continua dunque a Torretta la preparazione del Palermo in vista della trasferta contro l’Empoli.

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