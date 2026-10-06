UFFICIALE: l’ex Palermo Alexis Blin riparte dalla Svizzera. Ha firmato con il Lausanne-Sport

Nuova avventura per Alexis Blin. Il centrocampista francese, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Palermo, riparte dalla Svizzera: è ufficialmente un nuovo calciatore del Lausanne-Sport.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre, direttamente dal club svizzero. Il Lausanne-Sport ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il centrocampista difensivo, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per ulteriori due stagioni.





Blin ritrova Luka Elsner

Per Blin si apre così un nuovo capitolo della carriera. Il francese ritroverà al Lausanne-Sport Luka Elsner, allenatore con il quale aveva già lavorato durante l’esperienza all’Amiens.

Nel comunicato ufficiale, il club svizzero ha ripercorso anche la carriera del trentenne: cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, Blin ha giocato con Amiens e Lecce prima dell’esperienza in rosanero. Con il club pugliese aveva conquistato la promozione in Serie A, partecipando successivamente a due salvezze nella massima serie.

Due stagioni con il Palermo

Il Lausanne-Sport dedica un passaggio anche all’esperienza siciliana di Blin, sottolineando come nelle ultime due stagioni abbia vestito la maglia del Palermo, partecipando per due volte ai playoff per la promozione in Serie A.

Adesso per l’ex rosanero arriva una nuova opportunità. Dopo essere rimasto libero sul mercato, Blin riparte dunque dal calcio svizzero e dal Lausanne-Sport, che punta sulla sua esperienza maturata tra Ligue 1, Ligue 2, Serie A e Serie B.