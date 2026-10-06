Nations League, le formazioni ufficiali di Bielorussia-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Immagine

Alle 20.45 è in programma la sfida di Nations League tra Bielorussia e Finlandia. Tra le fila finlandesi parte dalla panchina Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo.

La Bielorussia si schiera con un sistema 4-3-3, mentre la Finlandia risponde con lo stesso modulo. Pohjanpalo, dunque, non è tra gli undici titolari e sarà inizialmente a disposizione del commissario tecnico Jani Honkavaara.


Bielorussia 🇧🇾 — 4-3-3

Titolari:
Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Lukashov, Bocherov, Ebong; Selyava, Barkovskiy, Shumanskiy.

A disposizione:
Kudravets, Kovalev, Kontsevoy, Galyata, Malashevich, Yablonskiy, Tikhomirov, Pavlyuchenko, Melnichenko, Gromyko, Lisakovich, Svirepa.

Allenatore: Viktor Goncharenko

Finlandia 🇫🇮 — 4-3-3

Titolari:
Hrádecky; Lähteenmäki, Tenho, Samuli Miettinen, Mahuta; Markhiyev, Peltola, Walta; Svanbäck, Valakari, Keskinen.

A disposizione:
Ståhl, Suhonen, Källman, Håkans, Arifi, Pohjanpalo, Väisänen, Bergström, Jukkola, Väänänen, Tony Miettinen, Sinisalo.

Allenatore: Jani Honkavaara

Pohjanpalo, dunque, parte dalla panchina

Occhi puntati quindi sul numero 20 della Finlandia e attaccante del Palermo. Joel Pohjanpalo non figura nell’undici iniziale e dovrà attendere eventualmente il secondo tempo per entrare in campo e dare il proprio contributo alla nazionale finlandese.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Arbitro dell’incontro sarà Sascha Stegemann.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-06 154404

Palermo, Niall Quinn torna al Barbera 36 anni dopo Italia ’90: «Ricordo ancora l’emozione, il nervosismo e la tensione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
WhatsApp Image 2026-10-05 at 21.25.52

Nations League, Italia-Turchia: azzurri avanti 1-0 all’intervallo, decide Scamacca

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Screenshot 2026-10-05 171111

The Athletic: “Manchester City, il caso scuote anche Abu Dhabi e il governo britannico: gli investimenti degli Emirati pesano sullo sfondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Screenshot 2026-10-04 225158

Nations League, Ramos trascina il Portogallo: Hojlund e Koopmeiners a segno. Tutti i risultati della serata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
ceferin

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, allarme commissariamento FIGC: l’Italia rischia grosso. Il monito dell’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
5ef793cbeb

Corriere dello Sport: “Il Portogallo abbandona Rui Pinto. Rivelò lo scandalo ManCity”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
pallone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere della Sera: “Terremoto nel calcio turco: sospesi 448 dirigenti. Arbitri e giocatori coinvolti nell’inchiesta scommesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Gazzetta dello Sport: “Manchester City, tensione con la Premier: in ballo oltre 35 miliardi di investimenti degli Emirati nel Regno Unito”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
Il presidente del City Khaldun Al-Mubarak e il ceo Soriano

Manchester City, presentato l’appello contro la decisione della Commissione: «Siamo innocenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Gazzetta dello Sport: “Stasera Francia-Italia, parla Inzaghi: «Zidane? Per un attaccante avere Zizou alle spalle era un privilegio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
palermo manchester city (23) Mirri Mubarak soriano

Corriere dello Sport: “Manchester City sotto shock: 114 verdetti di colpevolezza. Soriano: «Un’unica falsa accusa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Manchester City, Guardiola rompe il silenzio: «Supereremo tutto questo insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026

Ultimissime

Immagine

Nations League, le formazioni ufficiali di Bielorussia-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
05102026_DSC06184_ARRIVEE_AB29_@m.x_d.x

UFFICIALE: l’ex Palermo Alexis Blin riparte dalla Svizzera. Ha firmato con il Losanna

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, doppia seduta a Torretta verso l’Empoli: tattica difensiva e partita per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-06 154404

Palermo, Niall Quinn torna al Barbera 36 anni dopo Italia ’90: «Ricordo ancora l’emozione, il nervosismo e la tensione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
palermo padova 2-1 (125 JOHNSEN RANOCCHIA PALUMBO

Serie B, date e orari del Palermo dalla 12ª alla 20ª giornata: quattro gare al Barbera, trasferte con Catanzaro, Verona, Cesena e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026