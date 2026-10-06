Nations League, le formazioni ufficiali di Bielorussia-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Alle 20.45 è in programma la sfida di Nations League tra Bielorussia e Finlandia. Tra le fila finlandesi parte dalla panchina Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo.

La Bielorussia si schiera con un sistema 4-3-3, mentre la Finlandia risponde con lo stesso modulo. Pohjanpalo, dunque, non è tra gli undici titolari e sarà inizialmente a disposizione del commissario tecnico Jani Honkavaara.





Bielorussia 🇧🇾 — 4-3-3

Titolari:

Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Lukashov, Bocherov, Ebong; Selyava, Barkovskiy, Shumanskiy.

A disposizione:

Kudravets, Kovalev, Kontsevoy, Galyata, Malashevich, Yablonskiy, Tikhomirov, Pavlyuchenko, Melnichenko, Gromyko, Lisakovich, Svirepa.

Allenatore: Viktor Goncharenko

Finlandia 🇫🇮 — 4-3-3

Titolari:

Hrádecky; Lähteenmäki, Tenho, Samuli Miettinen, Mahuta; Markhiyev, Peltola, Walta; Svanbäck, Valakari, Keskinen.

A disposizione:

Ståhl, Suhonen, Källman, Håkans, Arifi, Pohjanpalo, Väisänen, Bergström, Jukkola, Väänänen, Tony Miettinen, Sinisalo.

Allenatore: Jani Honkavaara

Pohjanpalo, dunque, parte dalla panchina

Occhi puntati quindi sul numero 20 della Finlandia e attaccante del Palermo. Joel Pohjanpalo non figura nell’undici iniziale e dovrà attendere eventualmente il secondo tempo per entrare in campo e dare il proprio contributo alla nazionale finlandese.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Arbitro dell’incontro sarà Sascha Stegemann.