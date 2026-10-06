Nations League, le formazioni ufficiali di Bielorussia-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina
Alle 20.45 è in programma la sfida di Nations League tra Bielorussia e Finlandia. Tra le fila finlandesi parte dalla panchina Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo.
La Bielorussia si schiera con un sistema 4-3-3, mentre la Finlandia risponde con lo stesso modulo. Pohjanpalo, dunque, non è tra gli undici titolari e sarà inizialmente a disposizione del commissario tecnico Jani Honkavaara.
Bielorussia 🇧🇾 — 4-3-3
Titolari:
Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Lukashov, Bocherov, Ebong; Selyava, Barkovskiy, Shumanskiy.
A disposizione:
Kudravets, Kovalev, Kontsevoy, Galyata, Malashevich, Yablonskiy, Tikhomirov, Pavlyuchenko, Melnichenko, Gromyko, Lisakovich, Svirepa.
Allenatore: Viktor Goncharenko
Finlandia 🇫🇮 — 4-3-3
Titolari:
Hrádecky; Lähteenmäki, Tenho, Samuli Miettinen, Mahuta; Markhiyev, Peltola, Walta; Svanbäck, Valakari, Keskinen.
A disposizione:
Ståhl, Suhonen, Källman, Håkans, Arifi, Pohjanpalo, Väisänen, Bergström, Jukkola, Väänänen, Tony Miettinen, Sinisalo.
Allenatore: Jani Honkavaara
Pohjanpalo, dunque, parte dalla panchina
Occhi puntati quindi sul numero 20 della Finlandia e attaccante del Palermo. Joel Pohjanpalo non figura nell’undici iniziale e dovrà attendere eventualmente il secondo tempo per entrare in campo e dare il proprio contributo alla nazionale finlandese.
Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Arbitro dell’incontro sarà Sascha Stegemann.