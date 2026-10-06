Mancini: «Malagò? Felice che le cose siano state portate a termine».

Roberto Mancini ha fatto il punto sulla situazione della Nazionale ai microfoni di Sky, soffermandosi anche sulle ultime vicende legate a Giovanni Malagò e sul percorso degli Azzurri.

«Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, cosa positiva», ha dichiarato il commissario tecnico, commentando la situazione Malagò. Mancini ha poi parlato anche dell’esperienza vissuta con i giovani: «L’esperienza con i ragazzi è stata positiva. Non credo che questo sia un format ideale».





Il CT ha invitato a mantenere equilibrio nei giudizi, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dai risultati: «Credo che bisogna avere equilibrio: la prima non era un disastro e ora non è il contrario». Un passaggio anche sull’Under 21, protagonista di un risultato positivo: «Complimenti anche all’Under 21, risultato ottimo. Ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in Nazionale».

Infine, un momento particolarmente emozionante quando il discorso si è spostato su Gianluca Vialli, storico compagno di squadra e collaboratore di Mancini in Nazionale.

«Non credo che manchi solo a me, è stato molto importante come compagno, come dirigente della Nazionale. È stato qualcosa di speciale», ha raccontato Mancini.

Il commissario tecnico ha poi ricordato uno degli aspetti più caratteristici dell’ex attaccante: «Quando eravamo a Coverciano pensavo sempre a lui. Quando eravamo a Roma, che lui faceva finta di tardare per salire per ultimo sul pullman».

Un ricordo personale che restituisce il legame speciale tra Mancini e Vialli, un rapporto nato sul campo e proseguito negli anni anche al servizio della Nazionale.