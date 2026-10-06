Moglie Blin saluta Palermo: «Una parte della nostra storia resterà qui»

Si chiude dopo due anni l’esperienza di Alexis Blin al Palermo. Il centrocampista francese, rimasto svincolato al termine della sua avventura in rosanero, ha scelto la Svizzera per la sua nuova sfida: è ufficialmente un nuovo giocatore del Losanna.

A salutare Palermo è stata anche la famiglia Blin. Jessica, moglie di Alexis, ha affidato a Instagram un messaggio carico di emozioni per congedarsi dalla città che ha accompagnato una parte importante della loro vita.





«Grazie di tutto Palermo, arrivederci».

Poi il ricordo di questi due anni vissuti in Sicilia, tra momenti felici, cambiamenti e nuove esperienze: «Due anni siciliani… 🇮🇹 Due anni fatti di alti e bassi, ma soprattutto di ricordi, di prime volte, di piccole gioie e di grandi cambiamenti».

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la crescita della famiglia durante la permanenza a Palermo: «Siamo arrivati in tre, ripartiamo in quattro. Quindi, una parte della nostra storia resterà qui».

Parole che raccontano il legame costruito dalla famiglia Blin con la Sicilia durante la parentesi palermitana. Ora per Alexis inizia una nuova avventura in Svizzera, ma il ricordo dei due anni vissuti in rosanero resterà parte della storia personale della famiglia.

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