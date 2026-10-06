Nations League, Bielorussia-Finlandia 1-0 nel primo tempo: Shumanskiy porta avanti i padroni di casa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Si chiude sul risultato di 1-0 per la Bielorussia il primo tempo della sfida contro la Finlandia. Partenza subito in salita per la formazione finlandese, che dopo appena un minuto subisce il gol di Shumanskiy. La Finlandia prova a reagire e al 9′ va alla conclusione con Peltola, ma il suo tiro viene parato dal portiere bielorusso. Al 14′, però, arriva una grande occasione per i padroni di casa: Peltola commette fallo in area su Shumanskiy, con l’arbitro che assegna il calcio di rigore.

Dal dischetto, però, la Bielorussia fallisce l’opportunità del raddoppio: il portiere finlandese para il rigore. La Finlandia prende coraggio e al 18′ sfiora il pareggio: Svanbäck colpisce la traversa, mentre poco prima Tenho aveva calciato fuori. Nel finale aumentano i falli e arrivano anche tre ammonizioni: Barkovskiy e Shumanskiy per la Bielorussia, Bocherov poco dopo. Dopo tre minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi con la Bielorussia avanti 1-0Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, osserva ancora dalla panchina.


Si sono conclusi i primi tempi delle sfide di Nations League in programma questa sera. Ecco tutti i risultati aggiornati all’intervallo:

League A

  • Croazia 1-0 Spagna

  • Inghilterra 2-0 Repubblica Ceca

League B

  • Scozia 1-0 Slovenia

  • Svizzera 1-0 Macedonia del Nord

League C

  • Albania 1-0 San Marino

  • Bielorussia 1-0 Finlandia

  • Estonia 0-0 Islanda

  • Lussemburgo 0-2 Bulgaria

  • Moldavia 0-2 Slovacchia

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