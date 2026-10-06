Il Tirreno: “Empoli, Andreoletti riparte contro il Palermo: «I rosanero possono essere lo schiacciasassi del campionato»”

La sosta per gli impegni delle Nazionali ha rappresentato per l’Empoli un momento di svolta. Dopo la sconfitta di Modena è arrivato l’esonero di Guido Pagliuca e la società azzurra ha scelto Matteo Andreoletti, chiamato adesso a debuttare contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Un esordio tutt’altro che semplice contro una squadra che, secondo il nuovo tecnico toscano, può diventare lo “schiacciasassi” della Serie B.

Come ricostruisce Il Tirreno, l’Empoli ha vissuto giorni movimentati durante la pausa. Gli azzurri si preparano a tornare in campo in una delle partite tecnicamente più complicate della stagione, con un allenatore diverso da quello con cui avevano iniziato il campionato.





La sconfitta di Modena ha infatti portato all’esonero di Pagliuca, arrivato dopo un avvio difficile: l’ultima gara del tecnico era stata caratterizzata da una pesante rimonta subita, con l’Empoli avanti fino a pochi minuti dalla fine prima di incassare due reti.

Da Pagliuca ad Andreoletti

Secondo Il Tirreno, dopo l’esonero erano stati valutati diversi profili. Tra i nomi presi in considerazione anche quello di Guido Pagliuca, allontanato dall’Empoli il 13 ottobre dell’anno precedente dopo un’annata positiva.

La dirigenza ha infine scelto Matteo Andreoletti, reduce dalla separazione con il Padova.

Per il nuovo allenatore azzurro comincia così una nuova avventura in panchina, con il debutto fissato contro il Palermo capolista.

Andreoletti: «Palermo squadra lanciata come il Frosinone»

L’esordio sarà subito particolarmente impegnativo. Andreoletti ritroverà infatti il Palermo di Filippo Inzaghi, avversario affrontato già nella scorsa stagione.

Come riporta Il Tirreno, il tecnico dell’Empoli aveva parlato dei rosanero già in precedenza:

«Non tanto per le differenze di rosa tra il Padova e l’Empoli, e non solo per aver comunque preso in mano una squadra in corsa su cui c’è indubbiamente da lavorare molto: il vero problema è che il Palermo potrebbe diventare presto lo schiacciasassi che si pensava fosse già dodici mesi fa».

Andreoletti ha quindi accostato l’attuale percorso rosanero a quello del Frosinone:

«L’attuale capolista solitaria della Serie B non ha ancora perso una partita, né in campionato né in Coppa Italia, superando al primo turno una compagine di Serie A, il Lecce, e, anche se non ha ancora affrontato squadre nelle prime cinque posizioni di classifica, ha mostrato una propensione al gol di assoluto livello e una solidità che la scorsa stagione mancava».

«Palermo lanciato come il Frosinone»

Il paragone utilizzato dal nuovo allenatore dell’Empoli è particolarmente significativo.

«Così, se era già difficile chiedere miracoli al nuovo tecnico dell’Empoli, è ancor più sbagliato pensare che accadano contro una squadra lanciata come il Frosinone e il Palermo».

Un ostacolo notevole per il nuovo corso dell’Empoli, chiamato immediatamente a misurarsi con la prima della classe.

Come sottolinea ancora Il Tirreno, gli azzurri dovranno combattere anche contro la cabala: il Palermo è infatti un campo storicamente complicato per l’Empoli.

Per Andreoletti, dunque, nessun periodo di adattamento. Il nuovo corso azzurro comincia direttamente contro la capolista e contro una formazione che, nelle valutazioni riportate dal quotidiano, possiede le caratteristiche per provare a recitare un ruolo da protagonista assoluta nel campionato.