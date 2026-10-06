Il Tirreno: “Empoli, Andreoletti prepara la sfida al Palermo: pressing alto e possibili novità sulle fasce”

La preparazione di mister Andreoletti per il debutto sulla panchina dell’Empoli procede spedita. La prima sarà subito contro il Palermo capolista e il nuovo tecnico azzurro sta lavorando per arrivare alla sfida con le idee più chiare possibili, nonostante rimangano diversi interrogativi sulla formazione.

Come evidenzia Il Tirreno, alla ripresa dei lavori gli indisponibili sono ancora diversi. Lontani dal gruppo, oltre a Monaco, ci sono infatti Egan, Magnino e soprattutto Shpendi, elemento che aggiunge ulteriori dubbi soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.





Andreoletti studia l’Empoli anti-Palermo

Al momento, sottolinea Il Tirreno, è difficile stabilire quali saranno le scelte definitive del nuovo allenatore per la partita contro il Palermo.

Una prima indicazione può però arrivare dall’impostazione tattica utilizzata da Andreoletti nella sua precedente esperienza all’Empoli.

Il tecnico, infatti, predilige una difesa a tre, accompagnata da una linea di centrocampo che sarà prevalentemente composta da cinque uomini, con la possibilità di trasformarsi in quattro a seconda delle situazioni.

La vera differenza potrebbe essere rappresentata soprattutto dalla gestione degli esterni.

Pressing alto e attaccanti vicini

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Andreoletti predilige un atteggiamento aggressivo, con un pressing particolarmente alto.

Gli attaccanti dovrebbero inoltre giocare vicini e collegati tra loro. Sulle scelte dei singoli in difesa ci sono ancora pochi dubbi relativi all’impiego dell’entrante Curto dal primo minuto, mentre a centrocampo il ruolo di braccetto o centrale – in base alle necessità – potrebbe essere ricoperto da Magnino.

In attacco, invece, il candidato principale per una maglia dal primo minuto è Popov, che dovrebbe essere affiancato da un compagno con caratteristiche più adatte a completarne il gioco.

La settimana di lavoro servirà dunque ad Andreoletti per sciogliere gli ultimi interrogativi. Come emerge dall’analisi de Il Tirreno, l’Empoli sta preparando alcune possibili novità tattiche per provare a presentarsi nelle migliori condizioni al primo appuntamento del nuovo corso: quello contro il Palermo capolista.