Alvini: «Palermo favorito per la Serie A. Mantova, Südtirol e Padova possono essere le rivelazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone rivelazione in Serie A, torna a parlare del campionato cadetto e indica il Palermo come principale favorito. L’allenatore, intervenuto ai microfoni di PadovaSport, ha provato anche a individuare quale squadra possa raccogliere l’eredità del suo Frosinone, capace nella passata stagione di farsi largo tra le big attraverso idee e valorizzazione dei giovani.

Intervistato da PadovaSport, Alvini parte dal Mantova, protagonista di un ottimo avvio senza essere inizialmente considerato tra le principali candidate:


«C’è il Mantova che sta facendo un campionato importante e non era partito con i riflettori puntati».

Il tecnico del Frosinone allarga quindi il discorso ad altre possibili sorprese della Serie B:

«Potrebbe essere il Südtirol o il Padova, più rodato, del mio amico Antonio Calabro, a cui auguro il meglio».

Alvini: «Palermo favorito»

Nel corso dell’intervista a PadovaSport, Alvini sottolinea soprattutto l’equilibrio del torneo, facendo però una distinzione netta quando si parla delle principali favorite.

«È un campionato difficile ed equilibrato. Togliendo le retrocesse e il Palermo, che per me è il favorito, faccio fatica oggi a individuare quella che potrebbe essere la rivelazione. Sicuramente seguirò la Serie B con grande curiosità».

Il Palermo viene dunque collocato da Alvini tra le formazioni di riferimento del campionato, mentre resta aperta la corsa per individuare quella squadra capace di sorprendere e inserirsi tra le grandi.

«È un campionato vero e combattuto»

Il tecnico conserva inoltre un legame particolare con alcuni protagonisti della categoria. Come dichiarato ancora ai microfoni di PadovaSport:

«Zanimacchia e Sgarbi li ho allenati, è una squadra a cui auguro il meglio».

Alvini continuerà quindi a seguire con attenzione il torneo cadetto compatibilmente con gli impegni del suo Frosinone:

«Quando sabato sarò libero dagli impegni di campionato guarderò con interesse le partite, perché è un campionato vero e combattuto».

Parole che confermano l’interesse dell’allenatore per una Serie B che conosce bene. E nella sua personale lettura del torneo, come emerge dall’intervista concessa a PadovaSport, una certezza c’è già: il Palermo parte davanti alle altre nella corsa alla promozione.

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