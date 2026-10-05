Corriere Romagna: “Miccoli può ripartire dall’Imolese: l’ex Palermo in lizza per il ruolo di direttore sportivo”

Fabrizio Miccoli potrebbe iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. L’ex capitano e attaccante del Palermo sarebbe infatti tra i candidati per diventare il nuovo direttore sportivo dell’Imolese, formazione che milita in Serie D.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l’ipotesi prende corpo dopo la decisione dell’Imolese di separarsi dal direttore sportivo Ulisse Savini. Il club romagnolo deve adesso individuare il suo sostituto e tra i profili presi in considerazione ci sarebbe proprio quello di Miccoli.





Per l’ex numero 10 rosanero potrebbe trattarsi dell’inizio di una nuova fase della propria carriera calcistica. Miccoli ha infatti conseguito nel 2020 l’abilitazione come collaboratore nella gestione sportiva delle società, titolo che gli permette di operare nel mondo dilettantistico, ma finora non ha ricoperto incarichi all’interno di un club.

Il rapporto con il presidente Tarantino

A favorire l’eventuale approdo dell’ex Palermo all’Imolese potrebbe esserci anche il rapporto personale con il presidente del club romagnolo.

Come riferisce il Corriere Romagna, il presidente Giovanni Tarantino è legato da una forte amicizia a Miccoli. Un elemento che potrebbe contribuire alla candidatura dell’ex attaccante per il posto lasciato libero da Savini.

L’Imolese ha intanto ufficializzato la separazione dal precedente direttore sportivo, spiegando che la decisione ha effetto immediato e ringraziando Savini per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrato.

La società ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo direttore sportivo.

Per Miccoli si apre quindi una possibilità concreta per iniziare una nuova esperienza nel calcio dopo quella da giocatore. Il suo nome, secondo il Corriere Romagna, è in corsa per la poltrona di direttore sportivo dell’Imolese.

Dopo una carriera che lo ha visto vestire, tra le altre, le maglie di Juventus, Fiorentina e soprattutto Palermo, l’ex attaccante potrebbe così ripartire dalla Serie D con un ruolo completamente diverso. Il Corriere Romagna lo indica tra i candidati dell’Imolese: adesso resta da capire quale sarà la scelta definitiva della società romagnola.