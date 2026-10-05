Casertana, nuova avventura per l’ex tecnico del Palermo Stellone: accordo raggiunto

Nuova avventura in panchina per Roberto Stellone. L’ex tecnico del Palermo è stato scelto dalla Casertana come nuovo allenatore. A riportare la notizia è Nicolò Schira, secondo cui l’accordo è stato definito nelle ultime ore.

La Casertana ha scelto Roberto Stellone per affidargli la guida della squadra. Come riferisce Nicolò Schira, l’accordo è stato chiuso pochi minuti fa.





Per Stellone si apre così una nuova esperienza dopo aver guidato, tra le altre, anche il Palermo nel corso della sua carriera.

Secondo quanto riportato da Schira, il tecnico firmerà un contratto fino al 30 giugno, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di promozione in Serie B.

La Casertana ha dunque individuato in Stellone il profilo a cui affidare la panchina, con l’ex allenatore rosanero pronto a iniziare la sua nuova avventura.