Serie A: pari a reti bianche tra Sassuolo e Milan dopo i primi 45
Un primo tempo con poche emozioni e senza gol quello tra Sassuolo e Milan, match valido per la 6a giornata di Serie A. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0, dopo una prima frazione di gioco equilibrata.
Un inizio gara di studio, dove i rossoneri gestiscono bene il pallone, senza riuscire però ad affondare. Al 20′ la formazione di Amorim è costretta a rinunciare a Matteo Gabbia, costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico: al suo posto dentro De Winter. Al 43′ arriva la prima occasione dell’incontro per gli ospiti: sross pennellato da destra dove Ramos si trova libero a colpire di testa ma non riesce a schiacciare, Muric si rifugia in corner.
Un match che fatica a decollare, con il ritmo spezzettato dai frequenti fischi a centrocampo e tanti errori tecnici. Nella ripresa entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti, per continuare ad inseguire le parti alte della classifica.