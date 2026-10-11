Serie B, la Carrarese espugna l’Euganeo: Padova battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 190456

Porta a casa i primi tre punti del suo campionato la Carrarese, che si impone per 2-0 in casa del Padova. Un match ben giocato dagli uomini di Pagliuca, che alla sua prima sulla panchina dei toscani riesce a portare a casa la prima vittoria stagionali per i gialloblù.

Ottimo inizio di gara da parte della formazione ospite, che al 14′ passa subito in vantaggio: Parlanti scodella in area per Rubino, che trova l’incornata vincente in tuffo battendo Sorrentino. Al 22′ la Carrarese ha la chance del raddoppio nuovamente con il suo numero 10, che stavolta però manda alto.


Arriva ad inizio ripresa il gol del 2-0 da parte dei toscani, con un azione da quinto a quinto: traversone di Belloni, Rouhi da pochi passi dalla porta insacca di sinistro. I biancoscudati provano a reagire ed hanno subito un’opportunità con Di Mariano, che in area di destro calcia in modo impreciso.

Nel finale di gara i gialloblù gestiscono bene il risultato, portando a casa un importate successo. Con questi tre punti la Carrarese sale a quota 4 punti in classifica, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione diretta. Resta fermo a 7 il Padova. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 16

Mantova – 14

Südtirol – 12

Ascoli – 11

Avellino – 10

Modena – 10

Pisa – 10

Benevento – 10

Verona – 7

Padova – 7

Cesena – 7

Arezzo – 7

Empoli – 6

Entella – 6

Cremonese – 6

L.R. Vicenza – 5

Carrarese – 4

Sampdoria – 4

Catanzaro – 3

Juve Stabia – 2

Altre notizie

ciro_polito_3

Catanzaro, Gorgone a rischio esonero dopo il ko con il Mantova. Polito: «Valutiamo se proseguire con lui, ci prendiamo la serata per riflettere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Mantova, Modesto dopo il 3-1 al Catanzaro: «Vittoria costruita durante la sosta. Abbiamo dimostrato maturità e umiltà». Ora c’è il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
843324390_1349867210422064_5069965436388135861_n

Serie B, Mantova espugna Catanzaro 3-1 e vola a -2 dal Palermo: sabato lo scontro diretto con i rosanero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
840923441_1513584024123423_6094487909253804223_n

Serie B, Mantova avanti 2-0 a Catanzaro: lombardi virtualmente a -2 dal Palermo. La classifica live aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 101147

Il Tirreno: “Empoli, niente miracoli contro il Palermo. Troppo forti i rosanero, Andreoletti debutta con una sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B, oggi si chiude la sesta giornata: Mantova e Modena inseguono il Palermo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “Palermo, l’orgoglio e la forza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-10 221104

Serie B, Vicenza-Pisa 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
BIANCO PISA

Vicenza-Pisa 0-3, Bianco: «Dominio dall’inizio alla fine. Possiamo dar fastidio a tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 213307

Empoli-Palermo, Cassandro festeggia sui social: «Contentissimo per questa grandissima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
cremonese

Serie B, pari senza gol tra Arezzo e Cremonese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
Screenshot 2026-10-10 210605

Serie B, Sudtirol-Ascoli 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-11 190456

Serie B, la Carrarese espugna l’Euganeo: Padova battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 184040

Serie A: pari a reti bianche tra Sassuolo e Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
WhatsApp Image 2026-10-11 at 18.38.32

Serie D, Athletic Palermo beffato nel finale: il Licata rimonta e vince 2-1. Quarto successo consecutivo per i gialloblù

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
palermo sampdoria 3-1 (76) palumbo

Empoli-Palermo 2-4: Palumbo votato come Player of the Match dai tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
PALERMO FEMMINILE

Serie C Femminile, Palermo Women: esordio con pareggio a Lecce. Di Salvo illude, D’Amico firma l’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026