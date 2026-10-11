Serie B, la Carrarese espugna l’Euganeo: Padova battuto 0-2. La classifica aggiornata
Porta a casa i primi tre punti del suo campionato la Carrarese, che si impone per 2-0 in casa del Padova. Un match ben giocato dagli uomini di Pagliuca, che alla sua prima sulla panchina dei toscani riesce a portare a casa la prima vittoria stagionali per i gialloblù.
Ottimo inizio di gara da parte della formazione ospite, che al 14′ passa subito in vantaggio: Parlanti scodella in area per Rubino, che trova l’incornata vincente in tuffo battendo Sorrentino. Al 22′ la Carrarese ha la chance del raddoppio nuovamente con il suo numero 10, che stavolta però manda alto.
Arriva ad inizio ripresa il gol del 2-0 da parte dei toscani, con un azione da quinto a quinto: traversone di Belloni, Rouhi da pochi passi dalla porta insacca di sinistro. I biancoscudati provano a reagire ed hanno subito un’opportunità con Di Mariano, che in area di destro calcia in modo impreciso.
Nel finale di gara i gialloblù gestiscono bene il risultato, portando a casa un importate successo. Con questi tre punti la Carrarese sale a quota 4 punti in classifica, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione diretta. Resta fermo a 7 il Padova. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo – 16
Mantova – 14
Südtirol – 12
Ascoli – 11
Avellino – 10
Modena – 10
Pisa – 10
Benevento – 10
Verona – 7
Padova – 7
Cesena – 7
Arezzo – 7
Empoli – 6
Entella – 6
Cremonese – 6
L.R. Vicenza – 5
Carrarese – 4
Sampdoria – 4
Catanzaro – 3
Juve Stabia – 2