Serie C girone A: vincono Trento e Ospitaletto, pari tra Lecco e Almione Milano. I risultati finale e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Si concludono i match della domenica pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa tre punti importanti il Trento, che vince di misura la gara casalinga contro il Folgore Caratese. Decisiva per i gialloneri il gol al 68′ di Ladisa, che regala il successo alla sua squadra. Vittoria anche per l’Ospitaletto, che espugna Treviso grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Galuppini. Solo un pari invece tra Lecco e Alcione Milano. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Lecco-Alcione Milano 1-1


Trento-Folgore Caratese 1-0

Treviso – Ospitaletto 0-1

LA CLASSIFICA

Cittadella – 24

Brescia – 19

Ospitaletto – 18

Arzignano – 17

Trento – 17

Treviso – 13

Desenzano – 13

AlbinoLeffe – 12

Alcione Milano – 12

Lumezzane – 11

Pergolettese – 11

Lecco – 10

Dolomiti Bellunesi – 10

Novara – 9

Pro Vercelli – 9

Carpi – 6

Folgore Caratese – 6

Juventus U23 – 6

Giana Erminio – 5

Renate – 4

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