Serie C girone B: il Vado espugna Perugia, pari tra Forlì e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 192322

Terminano i match della domenica pomeriggio del girone B del campionato di Serie C. Grande prestazione per il Vado, che espugna Padova imponendosi per 2-0: decisive per i rossoblù le reti nella ripresa di Candiano e Cernigol. Per i padroni di casa un incontro condizionato dall’espulsione al 6′ minuto di Papazov, che a costretto la sua squadra a giocare in 10 uomini per praticamente tutto il match.

Si conclude in parità invece la gara tra Forlì e Livorno. A sbloccare il risultato è al 24′ la formazione ospite, con Malotti che firma il suo secondo gol in campionato. Gli emiliani però reagiscono, trovando nella ripresa la rete del definitivo pareggio con Petrelli, che all’83’ fa gioire i suoi tifosi. Di seguito la classifica aggiornata:


LA CLASSIFICA

Spezia 25

Ravenna 20

Grosseto 18

Torres 15

Livorno 15

Reggiana 14

Perugia 13

Guidonia 12

Campobasso 12

Forlì 11

Vado 11

Pescara 11

Ostiamare 9

Atalanta U23 9

Latina 7

Pianese 7

Pineto 7

Gubbio 7

Sambenedettese 6

Vis Pesaro – 4

Altre notizie

Screenshot 2026-10-11 190821

Serie C girone A: vincono Trento e Ospitaletto, pari tra Lecco e Almione Milano. I risultati finale e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-09 055319

Casertana, Stellone si presenta: «Solo a Palermo ho visto così tanta attenzione di media e tifosi. Questo entusiasmo è contagioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
images (1)

Cruciani: «Salernitana e Bari meritano la Serie A, a differenza del Monza che non ha un pubblico adeguato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
DSC_6050

Barletta, per la difesa occhi sull’ex rosa Maxime Giron

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
images (1)

Cangelosi: «Palermo senza rivali sulla carta. Quando gioca libero dalla pressione è devastante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 2-1 (136) INZAGHI

Canotto e Inzaghi regalano un sorriso a un tifoso speciale del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
9679813_29215207_OBJ68912906_115628

Serie C, possibile novità: anche la Roma valuta una squadra U23

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-05 160551

Catania, il Comune scende in campo per lo storico logo del Calcio Catania 1946: parteciperà all’asta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Roberto_Stellone

Casertana, nuova avventura per l’ex tecnico del Palermo Stellone: accordo raggiunto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
bar

Serie C Girone C, Potenza show nel derby: Salernitana rimonta il Bari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
latina1

Serie C Girone B, Latina-Ostiamare 1-1: Plescia illude i padroni di casa, Vagnoni firma il pari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
Screenshot 2026-10-04 221616

Serie C Girone A, Alcione Milano-Trento 2-2: spettacolo e rimonta, un punto per parte. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-11 192322

Serie C girone B: il Vado espugna Perugia, pari tra Forlì e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 190821

Serie C girone A: vincono Trento e Ospitaletto, pari tra Lecco e Almione Milano. I risultati finale e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 190456

Serie B, la Carrarese espugna l’Euganeo: Padova battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 184040

Serie A: pari a reti bianche tra Sassuolo e Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
WhatsApp Image 2026-10-11 at 18.38.32

Serie D, Athletic Palermo beffato nel finale: il Licata rimonta e vince 2-1. Quarto successo consecutivo per i gialloblù

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026