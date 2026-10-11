Serie C girone B: il Vado espugna Perugia, pari tra Forlì e Livorno. La classifica aggiornata
Terminano i match della domenica pomeriggio del girone B del campionato di Serie C. Grande prestazione per il Vado, che espugna Padova imponendosi per 2-0: decisive per i rossoblù le reti nella ripresa di Candiano e Cernigol. Per i padroni di casa un incontro condizionato dall’espulsione al 6′ minuto di Papazov, che a costretto la sua squadra a giocare in 10 uomini per praticamente tutto il match.
Si conclude in parità invece la gara tra Forlì e Livorno. A sbloccare il risultato è al 24′ la formazione ospite, con Malotti che firma il suo secondo gol in campionato. Gli emiliani però reagiscono, trovando nella ripresa la rete del definitivo pareggio con Petrelli, che all’83’ fa gioire i suoi tifosi. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Spezia – 25
Ravenna – 20
Grosseto – 18
Torres – 15
Livorno – 15
Reggiana – 14
Perugia – 13
Guidonia – 12
Campobasso – 12
Forlì – 11
Vado – 11
Pescara – 11
Ostiamare – 9
Atalanta U23 – 9
Latina – 7
Pianese – 7
Pineto – 7
Gubbio – 7
Sambenedettese – 6
Vis Pesaro – 4