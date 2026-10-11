Premier League, il Manchester City cala il tris al Liverpool ed espugna Anfield

Un match ricco di gol ed emozione quello di “Anfield” tra Liverpool e Manchester City. Una grande prestazione quella degli uomini di Enzo Maresco, che riescono ad imporsi sul risultato di 3-0 grazie ai gol nella ripresa di Haaland, Doku e Cherki.

Un primo tempo equilibrato, in un incontro che nessuna delle due squadre riesce a sbloccare. Nella ripresa il match decolla, con i citizens che al 65′ passano in vantaggio: palla vagante in area di rigore, Haaland la aggredisce e con il sinistro la spedisce all’angolino basso, firmando un gol da rapace d’area di rigore.





Il raddoppio arriva poco dopo, con Doku che arriva in area di rigore, rientra sul piede destro e la mette all’incrocio dei pali con una traiettoria imprendibile per Alisson. Al 78′ a chiudere l’incontro è Cherki, che sfrutta l’assist di Gvardiol e firma la rete del definitivo 0-3.

Una reazione importante da parte del Manchester City, colpito nelle ultime settimane da una bufera che a colpito il club. Gli uomini di Maresca hanno risposto sul campo, lasciando fuori le possibili conseguenze che potrà scontare la società