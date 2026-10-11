Serie A: al Mapei Stadium termina 1-1 tra Sassuolo e Milan. La classifica aggiornata
Un inizio gara di studio, dove i rossoneri gestiscono bene il pallone, senza riuscire però ad affondare. Al 20′ la formazione di Amorim è costretta a rinunciare a Matteo Gabbia, costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico: al suo posto dentro De Winter. Al 43′ arriva la prima occasione dell’incontro per gli ospiti: cross pennellato da destra dove Ramos si trova libero a colpire di testa ma non riesce a schiacciare, Muric si rifugia in corner.
Nella ripresa il match decolla, con il Milan che al 63′ sbloccano il risultato con una bordata di Rabiot da sinistra sul primo palo che sorprende il portiere avversario. Il Sassuolo reagisce, con una doppia occasione prima con Bowie e poi con Thorstvedt.
Il pareggio neroverde arriva al 68′: Odenthal sfrutta un pallone vagante all’interno dell’area riuscendo a girare il pallone e superare Maignan dal limite dell’area piccola. Nel finale i rossoneri provano a portare a casa i tre punti con una conclusione a giro di Cisse respinta a Muric, dovendosi accontentare di un pareggio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 16
Lazio – 16
Roma – 14
Cagliari – 12
Milan – 12
Como – 11
Juventus – 10
Napoli – 10
Frosinone – 10
Sassuolo – 8
Atalanta – 6
Lecce – 6
Bologna – 5
Udinese – 4
Torino – 4
Monza – 4
Genoa – 4
Parma – 4
Fiorentina – 4