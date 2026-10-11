Catanzaro-Mantova 1-3, i biancorossi restano in scia al Palermo: gli highlights del match
Il Mantova conquista una vittoria per 3-1 sul campo del Catanzaro, imponendosi grazie alle reti di Tomasevic, Ruocco e Bragantini. Una prestazione concreta da parte della formazione biancorossa, capace di indirizzare la gara e trovare tre gol prima della reazione finale dei padroni di casa.
Il giallorossi provano a riaprire la partita nel finale con Matias Antonini, autore della rete che accorcia le distanze, ma il tentativo di rimonta non basta a cambiare l’esito dell’incontro. Gli uomini di Possanzini portano così a casa il successo, confermandosi al secondo posto in classifica a 2 lunghezze dal Palermo capolista. Di seguito gli highlights del match: