Catanzaro-Mantova 1-3, i biancorossi restano in scia al Palermo: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Il Mantova conquista una vittoria per 3-1 sul campo del Catanzaro, imponendosi grazie alle reti di Tomasevic, Ruocco e Bragantini. Una prestazione concreta da parte della formazione biancorossa, capace di indirizzare la gara e trovare tre gol prima della reazione finale dei padroni di casa.

Il giallorossi provano a riaprire la partita nel finale con Matias Antonini, autore della rete che accorcia le distanze, ma il tentativo di rimonta non basta a cambiare l’esito dell’incontro. Gli uomini di Possanzini portano così a casa il successo, confermandosi al secondo posto in classifica a 2 lunghezze dal Palermo capolista. Di seguito gli highlights del match:


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