Serie B: Hellas Verona avanti 2-1 a Modena dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Va al riposo in vantaggio per 2-1 l’Hellas Verona, impegnato nel match in casa del Modena valido per la 6a giornata del campionato di Serie B. Una buona prima frazione di gioco da parte degli uomini di Baroni, che sono riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio dei canarini.

Ottimo inizio di gara da parte dei gialloblù, che al 13′ sbloccano subito il risultato: lancio lungo perfetto di Brugman per Caso, che addomestica e con un destro a giro splendido batte un incolpevole Perilli.


I veneti reasciscono, ribaltando in 4 minuti il risultato: al 24′ Mosquera trova il tap-in vincente dopo una doppia parata di Chichizola, poi al 28′ è nuovamente l’attaccante ecuadoriano a firmare la rete del sorpasso, arrivando per primo sulla sfera dopo la traversa colpita da Iannoni. Il Verona va dunque al riposo in vantaggio e proverà nella ripresa a confermare il risultato.

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