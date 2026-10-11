Catanzaro, Gorgone verso l’esonero dopo la sconfitta contro il Mantova

La sconfitta interna contro il Mantova potrebbe costare la panchina a Giorgio Gorgone. Il Catanzaro cade 1-3 davanti al proprio pubblico e vede complicarsi ulteriormente la propria situazione in classifica, con i giallorossi inchiodati al penultimo posto.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la posizione del tecnico sarebbe sempre più in bilico e la società starebbe valutando l’esonero dopo il pesante passo falso casalingo. A rendere ancora più delicato il momento è la situazione di classifica, che impone una reazione per provare a invertire la rotta. Al momento, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club, il futuro di Gorgone resta da chiarire



