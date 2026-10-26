Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Sabato Milan-Inter

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vai Kimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi prenota la settima meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “La grande occasione per la fuga”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosa ritornano al Barbera: a spingerli oltre 30 mila tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026

Ultimissime

palermo carrarese 2-1 (7)

Repubblica Palermo: “Inzaghi, numeri da record: 22 punti e 18 gol in otto giornate. Rosanero trasformati rispetto a un anno fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (111) vasari galeoto

Repubblica Palermo, “Vasari: «Johnsen mi somiglia, Vavassori diventerà un grande giocatore. Quest’anno andremo in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Repubblica: “Palermo, sette vittorie in otto partite. Norrito: la forza dei rosanero è nella qualità della rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, via al turnover contro il Pisa: Inzaghi prepara quattro o cinque cambi, ma senza rivoluzioni”

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Giornale di Sicilia: “A Pisa è diversa dalle altre, serata amarcord per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026