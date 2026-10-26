Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Sabato Milan-Inter Post navigation Previous: FIGC, Malagò e Galliani non sono gli unici nomi: spunta l’ipotesi di un terzo candidatoNext: Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vai Kimi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi prenota la settima meraviglia” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “La grande occasione per la fuga” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosa ritornano al Barbera: a spingerli oltre 30 mila tifosi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026