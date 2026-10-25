Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo”

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Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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L’italiano vicino al titolo

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Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una lunga scia di scosse e di paura”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Lo sciame sismico mette paura Lagalla chiude scuole e università”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Brividi Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tutti per Kimi”

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Giornale di Sicilia: “Hernani regala giocate d’alta scuola, Augello imprendibile, Perin garantisce sicurezza. Le pagelle di Palermo-Carrarese”

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Il Tirreno: “Carrarese eroica, ma non basta: il Palermo vince 2-1 grazie a un rimpallo nel finale”

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Palermo, niente pasti gratis

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Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Ceccaroni e Augello da 7. Hernani, Johnsen e Vavassori decisivi”

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