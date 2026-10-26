Giornale di Sicilia: “Hernani regala giocate d’alta scuola, Augello imprendibile, Perin garantisce sicurezza. Le pagelle di Palermo-Carrarese”

Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Una sfida combattuta, nella quale la squadra di Filippo Inzaghi ha dovuto soffrire prima di trovare il successo grazie alla rete decisiva di Vavassori. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sono cinque i rosanero premiati con il voto più alto: Perin, Augello, Vavassori, Hernani e Johnsen, tutti da 7.

Il quotidiano evidenzia soprattutto il contributo del portiere, determinante con le sue parate, la continuità di Augello sulla corsia sinistra e la qualità offensiva di Hernani e Johnsen. Ancora una volta, però, a decidere la partita è stato Vavassori, autore del gol che ha riportato avanti il Palermo dopo il momentaneo pareggio della Carrarese.





Di seguito tutti i voti e i giudizi delle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, rielaborati mantenendo le valutazioni tecniche del giornalista.

Le pagelle del Palermo

PERIN 7 – Trasmette grande sicurezza al reparto e rende apparentemente semplici anche gli interventi più complicati. Le sue parate risultano decisive sia nelle battute iniziali sia nella ripresa. Sul gol del pareggio avrebbe potuto fare ben poco.

CASSANDRO 6 – Una prestazione dai due volti. Nel primo tempo è attento in fase difensiva e partecipa con efficacia alla manovra offensiva. Nella ripresa soffre maggiormente, soprattutto contro Marconi, che riesce a superarlo due volte. La seconda occasione porta al pareggio della Carrarese.

MAGNANI 6,5 – Sostituisce Bani dal primo minuto e offre una prova autorevole, ricordando il giocatore apprezzato nella sua prima esperienza in rosanero. Commette pochi errori e dimostra sicurezza anche nell’impostazione. Lascia il campo quando le energie cominciano a diminuire.

PEDA 6 – Entra al 20′ della ripresa e si cala immediatamente nella partita. Viene sorpreso nell’azione del pareggio, ma si fa apprezzare per la sicurezza nei duelli aerei, nei quali riesce spesso a imporsi.

CECCARONI 6 – Un pomeriggio complicato per il difensore, spesso impegnato nel confronto diretto con Abiuso. L’attaccante della Carrarese riesce in diverse occasioni a metterlo in difficoltà, ma Ceccaroni compensa con esperienza e senso della posizione. Preziose alcune chiusure nel finale.

AUGELLO 7 – Una delle migliori prestazioni della squadra. Quando accelera sulla fascia sinistra diventa difficilmente contenibile, garantendo continuità e precisione nelle giocate. Importante il contributo nell’azione che porta Johnsen al gol. Si distingue anche per un paio di diagonali difensive eseguite con grande attenzione.

SEGRE 6 – Parte con qualche difficoltà, faticando a trovare posizione e tempi di intervento. Con il passare dei minuti cresce, recupera palloni e accompagna la manovra. Utile anche in fase di copertura, ma manca un pizzico di lucidità negli ultimi metri. Nel primo tempo spreca una buona occasione.

ESTEVEZ 6 – Subentra al 16′ della ripresa. Ha bisogno di qualche minuto per entrare nei meccanismi della gara, poi aumenta il proprio contributo e garantisce maggiore presenza in mezzo al campo.

RANOCCHIA 6 – Deve convivere con la marcatura ravvicinata di Martini, incaricato di limitarne le iniziative. Cerca di liberarsi attraverso movimento e fisicità, ma alla lunga accusa la stanchezza. Fondamentali due interventi in ripiegamento difensivo.

MAZZITELLI 6 – Entra al 16′ della ripresa e inizialmente fatica a trovare il ritmo. Cresce nel finale, quando riesce a mettere a disposizione della squadra le proprie qualità tecniche.

VAVASSORI 7 – Ancora decisivo sotto la pioggia del Renzo Barbera, proprio come nella sfida contro il Padova. Firma il suo terzo gol stagionale dimostrando istinto e rapidità nell’area avversaria. Prima della rete alterna qualche imprecisione a buone intuizioni offensive, andando anche vicino al gol con una conclusione respinta da Pizzignacco.

GABRIELLONI S.V. – Entra al 37′ della ripresa al posto di Vavassori. Pochi minuti a disposizione per una valutazione.

HERNANI 7 – Qualità e inventiva nelle azioni decisive del Palermo. Splendida la giocata che permette a Johnsen di sbloccare la partita, altrettanto importante il contributo nell’azione del secondo gol. Alterna momenti di grande brillantezza a qualche pausa, sfiorando anche la rete con una punizione dalla lunga distanza.

JOHNSEN 7 – Realizza il quinto gol in campionato e conferma il proprio peso nell’attacco rosanero. Partecipa costantemente alla manovra, offre soluzioni ai compagni e cerca spesso il duello individuale. Da sottolineare anche una lunga rincorsa difensiva su Abiuso, testimonianza della sua generosità.

POHJANPALO 6 – Non riesce a segnare contro una delle sue avversarie preferite, ma contribuisce al successo con il lavoro per la squadra. È proprio una sua conclusione a generare l’azione del gol decisivo di Vavassori. Nel primo tempo, però, avrebbe potuto sfruttare meglio un assist del giovane compagno.

BANI S.V. – Entra al 37′ della ripresa per contribuire alla gestione del vantaggio nel finale.

ALLENATORE FILIPPO INZAGHI 6,5 – Conferma sostanzialmente l’atteggiamento tattico adottato contro il Mantova e gran parte della formazione. Dopo un avvio difficile, il Palermo riesce a trovare le contromisure. Il pareggio arriva proprio mentre il tecnico sta preparando il passaggio alla difesa a tre: Inzaghi decide di rimandare il cambio e la squadra trova il nuovo vantaggio. Nel finale inserisce Bani e modifica l’assetto per proteggere il risultato.

ARBITRO MATTIA DRIGO 6 – Direzione complessivamente positiva in una partita sostanzialmente corretta. Non deve affrontare episodi particolarmente complessi, anche se lascia correre qualche fallo. Corretti i due cartellini gialli.

Come emerge dalle valutazioni di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il successo del Palermo nasce dall’unione tra qualità individuale e capacità di resistere nei momenti difficili. Perin mantiene in partita i rosanero, Hernani costruisce le occasioni decisive e Vavassori conferma il proprio fiuto del gol.

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la vittoria contro la Carrarese rappresenta dunque un’altra dimostrazione della maturità della squadra di Inzaghi, capace di superare le difficoltà e conquistare tre punti fondamentali per consolidare il primato in classifica.