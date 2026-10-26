Giornale di Sicilia: “Vavassori, jolly da tre punti. Il Palermo resta in fuga”

l Palermo continua a vincere, anche quando le partite sembrano complicarsi. Il successo per 2-1 contro la Carrarese conferma la capacità della squadra di Filippo Inzaghi di trovare sempre la giocata decisiva nei momenti di maggiore difficoltà. Ancora una volta è stato Dominic Vavassori a regalare i tre punti ai rosanero, firmando il gol della vittoria a dieci minuti dalla fine, proprio come era accaduto contro il Padova.

Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo di questa stagione sembra avere una caratteristica ben precisa: colpire quando gli avversari pensano di aver ormai raggiunto il proprio obiettivo. La Carrarese, dopo aver trovato il pareggio con Rubino, sembrava poter portare via un punto dal Renzo Barbera. Invece, il guizzo di Vavassori ha consegnato ai rosanero la quarta vittoria consecutiva, la settima nelle prime otto giornate, un filotto che mancava dall’anno della promozione con Giuseppe Iachini.





Il successo permette alla formazione di Inzaghi di salire a quota 22 punti e mantenere un vantaggio importante sulle inseguitrici: Mantova a cinque lunghezze e Modena a sei. Mercoledì, inoltre, il Palermo farà visita al Pisa, distante otto punti dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Verona.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea soprattutto la crescita caratteriale della squadra rispetto alle precedenti stagioni. Un Palermo meno maturo avrebbe probabilmente accusato il colpo del pareggio subito a sedici minuti dalla fine. Quello attuale, invece, ha trovato immediatamente la forza per reagire, confermando quanto già mostrato nelle sfide contro Mantova e Padova.

La Carrarese ha comunque disputato una partita di grande personalità. Guido Pagliuca, squalificato e costretto a seguire l’incontro dalla tribuna stampa, ha visto i suoi mettere in seria difficoltà la capolista. I toscani hanno iniziato meglio, pressando a tutto campo e limitando i centrocampisti rosanero. Nel primo quarto d’ora Perin è stato chiamato a interventi importanti, mentre gli ospiti hanno colpito un palo esterno e una traversa con due conclusioni deviate, conquistando anche sei calci d’angolo.

Con il passare dei minuti, però, il Palermo ha trovato le contromisure. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Augello e Johnsen hanno cominciato a spingere con continuità sulla corsia sinistra, mentre Hernani ha acceso la manovra offensiva. Proprio il brasiliano, dopo una serie di finte ai danni di Parlanti, ha servito il pallone del vantaggio a Johnsen, autore del quinto gol stagionale in campionato.

Prima dell’intervallo il Palermo ha avuto anche l’occasione per raddoppiare, ma Pohjanpalo non è riuscito a concretizzare un suggerimento di Vavassori, permettendo a Oliana di intervenire.

Nella ripresa l’ingresso di Marconi al posto di Topalovic ha cambiato il volto della Carrarese. Il nuovo entrato ha creato numerosi problemi alla difesa rosanero, costringendo Inzaghi a intervenire anche a centrocampo con gli ingressi di Estevez e Mazzitelli per Ranocchia e Segre. Nonostante le sostituzioni, gli ospiti hanno continuato a spingere fino al pareggio di Rubino, arrivato su assist dello stesso Marconi.

La reazione del Palermo è stata però immediata. Ancora Hernani ha costruito un’azione pericolosa, Pohjanpalo ha concluso verso la porta e Vavassori si è fatto trovare pronto sulla ribattuta, firmando il definitivo 2-1. Nel finale Inzaghi ha inserito Bani, passando alla difesa a tre per proteggere il risultato.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la vittoria contro la Carrarese rappresenta un’ulteriore prova di forza e maturità. Il Renzo Barbera si conferma un fortino, con quattro successi in altrettante partite casalinghe dall’inizio del campionato e quindici vittorie interne nel 2026.

Il Palermo continua così la propria fuga in vetta, sostenuto dalla qualità dei singoli e da una mentalità sempre più solida. Adesso l’attenzione si sposta sulla trasferta di Pisa, un altro banco di prova per la capolista di Inzaghi.