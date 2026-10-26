Il Tirreno: “Carrarese eroica, ma non basta: il Palermo vince 2-1 grazie a un rimpallo nel finale”

Una Carrarese coraggiosa, capace di mettere in difficoltà la capolista Palermo, ma costretta a tornare dalla Sicilia senza punti. È questo il quadro della sfida del Renzo Barbera raccontato da Luca Santoni sulle pagine de Il Tirreno, che sottolinea la prestazione della formazione toscana, uscita sconfitta per 2-1 nonostante una gara giocata a viso aperto.

La squadra di Guido Pagliuca, squalificato e sostituito in panchina dal match analyst Riccardo Carbone, ha affrontato i rosanero senza timori reverenziali. Dopo il vantaggio di Johnsen nel primo tempo, la Carrarese ha trovato il pareggio nella ripresa con Rubino, prima di arrendersi alla rete decisiva di Vavassori, arrivata sugli sviluppi di un rimpallo.





Come evidenzia Luca Santoni su Il Tirreno, la formazione marmifera ha disputato una partita di grande personalità, riuscendo a tenere testa a un avversario costruito per puntare alla promozione. Il pareggio avrebbe rappresentato un risultato importante, ma l’episodio che ha favorito il gol del definitivo 2-1 ha cambiato l’esito dell’incontro.

La Carrarese era partita con grande determinazione. Nei primi minuti i toscani hanno messo sotto pressione il Palermo, creando situazioni pericolose e costringendo Perin a intervenire. I rosanero, però, hanno saputo sfruttare la qualità dei propri interpreti, trovando il vantaggio al 26′ con Johnsen, servito da Hernani.

Nella ripresa, racconta Luca Santoni su Il Tirreno, i cambi hanno dato nuova energia alla Carrarese. L’ingresso di Marconi all’intervallo e quello successivo di Rubino hanno contribuito a rendere più incisiva la manovra offensiva. Proprio Rubino, al 29′ della ripresa, ha firmato il pareggio su assist di Marconi, riaccendendo le speranze della formazione ospite.

La gioia dei toscani è durata però pochi minuti. Il Palermo ha ripreso ad attaccare e, al 35′ della ripresa, ha trovato il gol decisivo con Vavassori, favorito da un rimpallo nell’area avversaria. Una rete che ha permesso alla squadra di Filippo Inzaghi di conquistare la quarta vittoria consecutiva.

Il risultato lascia inevitabilmente amarezza in casa Carrarese, soprattutto per la qualità della prestazione offerta. Secondo Luca Santoni su Il Tirreno, la squadra ha dimostrato di poter competere anche contro un avversario di livello superiore, ma non è riuscita a trasformare il proprio coraggio in un risultato positivo.

Per i toscani arriva così una sconfitta difficile da digerire, mentre il Palermo prosegue la propria corsa in vetta alla classifica. Al Renzo Barbera, ancora una volta, sono stati gli episodi e la capacità dei rosanero di reagire nei momenti decisivi a fare la differenza.