Pisa, Marras dopo il pari contro il Verona: «Pensiamo subito al Palermo, ci aspetta una partita importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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In seguito al pareggio del “Bentegodi” contro il Verona, ha analizzato l’incontro nel post partita l’attaccante del Pisa, Tommaso Marras, commentando il suo gol del definitivo pareggio e spostando subito il focus al prossimo match contro il Palermo.

«È stata una partita in cui nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, poi siamo andati in svantaggio – ha spiegato Marras -. Secondo me la squadra ha avuto una reazione bellissima, li abbiamo messi sotto soprattutto negli ultimi venticinque-trenta minuti. Il pareggio era meritatissimo. Peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria, però ci prendiamo questo punto»


Il classe 2004 ha poi commentato la rete che ha regalato il pari al Pisa: «Avevo fatto gol simili l’anno scorso, però avevo la palla sui piedi ed era un pochino più facile. Di controbalzo così non l’avevo mai fatto e, anche con un po’ di fortuna, è andata bene. Sicuramente avremmo potuto meritare qualcosina di più, però eravamo in svantaggio e non è mai facile ribaltare le partite»

Marras sposta subito il focus sul prossimo match contro il Palermo: «Sicuramente avrebbe fatto piacere vincere e portare a casa i tre punti, ma ci prendiamo questo punto e pensiamo subito a mercoledì, quando ci aspetta una partita altrettanto importante. Stiamo prendendo piano piano sempre più consapevolezza. Sapevamo già di essere una squadra forte, ma la fiducia è la cosa più importante. Dobbiamo continuare così e continuare a credere nella squadra che siamo»

Infine, l’attaccante spiega le sue condizioni dopo essersi ripreso dal recente infortunio: «Adesso sto bene, mi sento pronto per giocare una partita da titolare. Il mister sceglie la formazione e io rispetto ogni tipo di scelta. Siamo una squadra forte, ci sono giocatori forti ed è difficile anche per lui scegliere gli undici. Se entro per cinque, dieci o quindici minuti, cerco di dare tutto»

 

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