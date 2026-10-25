Verona-Pisa 1-1, Baroni: «Hanno sicuramente fatto più di noi, dobbiamo ritrovare la fiducia»

Dopo il pari maturato al “Bentegodi” tra Hellas Verona e Pisa, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei gialloblù, Marco Baroni, evidenziando cosa manchi alla sua squadra in questo momento negativo.

«Dopo il gol ci siamo un po’ abbassati, ma è una questione più mentale che fisica – ha spiegato il tecnico -. Poi è un periodo in cui dobbiamo sempre fare cambi obbligati per infortuni. Il Pisa ha fatto sicuramente meglio di noi e sappiamo di dover fare di più, ma la squadra ha dato tutto»





Baroni non ha poi dubbi su cosa serva alla sua squadra per uscire da questo periodo negativo, che vede i gialloblù galleggiare a metà classifica: «Dobbiamo riuscire a trovare la fiducia e per farlo ci serve un acuto che al momento non riusciamo a trovare»

E sugli infortunati: «Pensiamo che per De Battisti non sia qualcosa di troppo grave, ma domani ci saranno gli esami che chiariranno il tutto. Probabilmente non ce l’avremo per un paio di partite, tuttavia siamo fiduciosi che non sia coinvolto il crociato. Per Suslov c’è probabilmente una piccola lesione muscolare»

Infine, il tecnico commenta la prestazione dei singoli: «Ekuban è stato molto dentro il campo e si è dato da fare. Ora deve trovare continuità. Livramento ha giocato arretrato per darci una mano in difesa e secondo me ha giocato bene, mettendo anche palloni importanti. Poi chiaramente era un po’ stanco e l’ho cambiato. Anche Edmundsson e Slotsager hanno disputato un’ottima partita»