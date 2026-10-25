Verona-Pisa 1-1, Iannoni: «Usciamo con le ossa rotte, ma il campionato sarà combattuto fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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In seguito al match tra Hellas Verona e Pisa, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il centrocampista gialloblù, Edoardo Iannoni, commentando il pessimo inizio di campionato della sua squadra.

«Inizio di campionato brutto. Non siamo felici di essere in questa posizione – ha spiegato Iannoni -. Ci abbiamo provato in tutti  i modi, sono tre partite che non riusciamo a finirla undici contro undici. Poi ci sono anche gli infortuni, credo che De Battisti e Suslov ne avranno per almeno un mese. Usciamo con le ossa rotte e questo ci dà ancora più fastidio».


Il classe 2001 ha poi commentato lo stato mentale della squadra: «Il morale non è dei migliori perché tutti quanti avremmo voluto una vittoria. C’è questo desiderio che si trasforma in frustrazione, come è successo con Nunzio Lella che aveva tanta voglia di dare una mano. C’è un blocco mentale, basterebbe poco ma poi è tanto. Vincere in certe situazioni è difficile, ma rimane fiducia».

Iannoni ha però evidenziato che il campionato è ancora lungo, ribadendo gli obiettivi della squadra: «La Serie B è lunga e sarà combattuta fino alla fine. Rimaniamo con gli obiettivi di inizio stagione, ci sono sicuramente da fare riflessioni con lo staff e con il mister. Quando andiamo in vantaggio ci abbassiamo troppo e lasciamo il pallino del gioco agli altri».

Infine, il centrocampista gialloblù suona la carica: «Il gruppo ha tanta voglia di fare. Tutti devono dare un segnale con contrasti vinti, lo sguardo e una corsa in più per i compagni».

 

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