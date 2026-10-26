Palermo, niente pasti gratis

“Avere margini di miglioramento è, tuttavia, un’opportunità, non un limite. Il tecnico piacentino lo sa e lo predica ogni volta che può. Tale consapevolezza da sola non basta a vincere. Ma aiuterà ad arrivare alla fine, anche attraverso battaglie come quella con la Carrarese, la dimostrazione eloquente che non ci saranno pasti gratis. Per nessuno!”

Il Palermo continua a vincere e a riscrivere i propri primati. Il successo per 2-1 contro la Carrarese, il quarto consecutivo e il settimo nelle prime otto giornate di Serie B, conferma la forza della squadra di Filippo Inzaghi, capace di conquistare tre punti anche attraverso la sofferenza. Un altro passo verso l’obiettivo della promozione in Serie A, che manca ormai da dieci anni.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Palermo ha dimostrato di non accontentarsi mai, neppure quando la partita sembra complicarsi. La Carrarese ha affrontato i rosanero senza timori reverenziali, mettendo in difficoltà la capolista con una prestazione coraggiosa e organizzata. La formazione toscana, ridisegnata tatticamente da Guido Pagliuca, ancora squalificato e costretto a seguire la gara dalla tribuna, ha giocato senza alcun complesso d’inferiorità, nonostante il divario tecnico e gli oltre 31 mila spettatori presenti al Renzo Barbera.





A fare la differenza sono state ancora una volta la determinazione del gruppo e la spinta del pubblico. Tullio Calzone sul Corriere dello Sport evidenzia il ruolo di Inzaghi, costantemente partecipe dalla panchina e capace di trasmettere energia alla squadra e ai tifosi. Il tecnico aveva previsto una sfida difficile e il campo ha confermato le sue sensazioni, ma il Palermo è riuscito comunque a trovare la strada per la vittoria.

I numeri raccontano la portata del cammino rosanero. Con 22 punti conquistati nelle prime otto giornate, sei in più rispetto alla passata stagione, il Palermo ha stabilito, secondo il quotidiano, il miglior bottino della propria storia a questo punto del campionato.

Non meno significativo il rendimento casalingo. Come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, sono diventate 18 le partite interne consecutive con almeno un gol realizzato, con un bilancio di 17 vittorie e un pareggio, 43 reti segnate e appena 10 subite dopo lo 0-3 contro il Monza dell’ottobre 2025. Una continuità impressionante, che conferma quanto il Barbera sia diventato un punto di forza della formazione di Inzaghi.

Il successo contro la Carrarese rappresenta anche una dimostrazione della maturità acquisita dalla squadra. In un campionato come la Serie B, dove ogni avversario può creare difficoltà, il Palermo ha imparato che nessuna vittoria è scontata e che qualità individuali e organizzazione devono essere accompagnate da carattere e capacità di reagire.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, proprio questa consapevolezza costituisce uno degli aspetti più importanti del lavoro di Inzaghi. Il tecnico continua a sottolineare i margini di miglioramento della squadra, considerandoli un’opportunità per crescere ulteriormente e non un limite.

La strada verso la Serie A resta lunga, ma il Palermo ha già dimostrato di possedere una caratteristica fondamentale per una capolista: saper vincere anche quando la partita non segue il copione previsto. La battaglia contro la Carrarese ne è stata un’altra conferma.