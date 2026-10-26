Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Ceccaroni e Augello da 7. Hernani, Johnsen e Vavassori decisivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
palermo carrarese 2-1 (5)

Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Una gara combattuta, risolta dalle reti di Johnsen e Vavassori, con Hernani protagonista nella costruzione delle azioni offensive. Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano cinque rosanero, tutti premiati con il 7: Ceccaroni, Augello, Vavassori, Hernani e Johnsen.

La difesa trova i suoi migliori interpreti in Ceccaroni e Augello, entrambi da 7, mentre Magnani ottiene 6,5 e Perin lo stesso voto. Più complicata la prestazione di Cassandro, che riceve 5,5, l’unica insufficienza tra i titolari del Palermo.


A centrocampo, secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, Ranocchia e Segre raggiungono la sufficienza, mentre Estevez, entrato nella ripresa, conquista un 6,5. Voto 6 anche per Mazzitelli e Peda.

In attacco il quotidiano premia soprattutto i protagonisti dei due gol. Johnsen e Vavassori ricevono 7, così come Hernani, determinante nella manovra offensiva. Pohjanpalo, pur senza trovare la rete, ottiene la sufficienza. Per Filippo Inzaghi il voto è 6,5.

Tra gli avversari, il migliore è Abiuso con 7. Buone anche le valutazioni di Pizzignacco e Schiavi, entrambi da 6,5, mentre Rubino e Marconi ricevono lo stesso voto dopo essere entrati nella ripresa. Insufficienza per Topalovic, valutato 5.

Il Corriere dello Sport assegna infine un 6 all’arbitro Mattia Drigo, che ha diretto la sfida davanti ai 31.351 spettatori del Renzo Barbera.

Le pagelle del Palermo

Calciatore Voto
Perin 6,5
Cassandro 5,5
Magnani 6,5
Peda 6
Ceccaroni 7
Augello 7
Ranocchia 6
Mazzitelli 6
Segre 6
Estevez 6,5
Vavassori 7
Bani s.v.
Hernani 7
Johnsen 7
Pohjanpalo 6
Gabrielloni s.v.
Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5

Le pagelle della Carrarese

Calciatore Voto
Pizzignacco 6,5
Ruggeri 6
Finotto s.v.
Oliana 6
Reale 6
Parlanti 5,5
Guercio 5,5
Schiavi 6,5
Braunöder 5,5
Cissé s.v.
Martini 5,5
Rubino 6,5
Rouhi 6
Topalovic 5
Marconi 6,5
Abiuso 7
Allenatore: Guido Pagliuca 6,5

Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro), 6.

Marcatori: 26′ pt Johnsen (Palermo), 29′ st Rubino (Carrarese), 35′ st Vavassori (Palermo).

Spettatori: 31.351, di cui 14.351 paganti e 17.000 abbonati.

Il quadro delle valutazioni del Corriere dello Sport fotografa dunque un Palermo trascinato dalla qualità dei suoi uomini offensivi e dalla solidità di alcuni elementi difensivi, capace di conquistare altri tre punti nonostante le difficoltà incontrate contro la Carrarese.

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