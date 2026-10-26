Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Ceccaroni e Augello da 7. Hernani, Johnsen e Vavassori decisivi”

Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Una gara combattuta, risolta dalle reti di Johnsen e Vavassori, con Hernani protagonista nella costruzione delle azioni offensive. Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano cinque rosanero, tutti premiati con il 7: Ceccaroni, Augello, Vavassori, Hernani e Johnsen.

La difesa trova i suoi migliori interpreti in Ceccaroni e Augello, entrambi da 7, mentre Magnani ottiene 6,5 e Perin lo stesso voto. Più complicata la prestazione di Cassandro, che riceve 5,5, l’unica insufficienza tra i titolari del Palermo.





A centrocampo, secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, Ranocchia e Segre raggiungono la sufficienza, mentre Estevez, entrato nella ripresa, conquista un 6,5. Voto 6 anche per Mazzitelli e Peda.

In attacco il quotidiano premia soprattutto i protagonisti dei due gol. Johnsen e Vavassori ricevono 7, così come Hernani, determinante nella manovra offensiva. Pohjanpalo, pur senza trovare la rete, ottiene la sufficienza. Per Filippo Inzaghi il voto è 6,5.

Tra gli avversari, il migliore è Abiuso con 7. Buone anche le valutazioni di Pizzignacco e Schiavi, entrambi da 6,5, mentre Rubino e Marconi ricevono lo stesso voto dopo essere entrati nella ripresa. Insufficienza per Topalovic, valutato 5.

Il Corriere dello Sport assegna infine un 6 all’arbitro Mattia Drigo, che ha diretto la sfida davanti ai 31.351 spettatori del Renzo Barbera.

Le pagelle del Palermo

Calciatore Voto Perin 6,5 Cassandro 5,5 Magnani 6,5 Peda 6 Ceccaroni 7 Augello 7 Ranocchia 6 Mazzitelli 6 Segre 6 Estevez 6,5 Vavassori 7 Bani s.v. Hernani 7 Johnsen 7 Pohjanpalo 6 Gabrielloni s.v. Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5

Le pagelle della Carrarese

Calciatore Voto Pizzignacco 6,5 Ruggeri 6 Finotto s.v. Oliana 6 Reale 6 Parlanti 5,5 Guercio 5,5 Schiavi 6,5 Braunöder 5,5 Cissé s.v. Martini 5,5 Rubino 6,5 Rouhi 6 Topalovic 5 Marconi 6,5 Abiuso 7 Allenatore: Guido Pagliuca 6,5

Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro), 6.

Marcatori: 26′ pt Johnsen (Palermo), 29′ st Rubino (Carrarese), 35′ st Vavassori (Palermo).

Spettatori: 31.351, di cui 14.351 paganti e 17.000 abbonati.

Il quadro delle valutazioni del Corriere dello Sport fotografa dunque un Palermo trascinato dalla qualità dei suoi uomini offensivi e dalla solidità di alcuni elementi difensivi, capace di conquistare altri tre punti nonostante le difficoltà incontrate contro la Carrarese.