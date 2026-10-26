Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Ceccaroni e Augello da 7. Hernani, Johnsen e Vavassori decisivi”
Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B. Una gara combattuta, risolta dalle reti di Johnsen e Vavassori, con Hernani protagonista nella costruzione delle azioni offensive. Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano cinque rosanero, tutti premiati con il 7: Ceccaroni, Augello, Vavassori, Hernani e Johnsen.
La difesa trova i suoi migliori interpreti in Ceccaroni e Augello, entrambi da 7, mentre Magnani ottiene 6,5 e Perin lo stesso voto. Più complicata la prestazione di Cassandro, che riceve 5,5, l’unica insufficienza tra i titolari del Palermo.
A centrocampo, secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, Ranocchia e Segre raggiungono la sufficienza, mentre Estevez, entrato nella ripresa, conquista un 6,5. Voto 6 anche per Mazzitelli e Peda.
In attacco il quotidiano premia soprattutto i protagonisti dei due gol. Johnsen e Vavassori ricevono 7, così come Hernani, determinante nella manovra offensiva. Pohjanpalo, pur senza trovare la rete, ottiene la sufficienza. Per Filippo Inzaghi il voto è 6,5.
Tra gli avversari, il migliore è Abiuso con 7. Buone anche le valutazioni di Pizzignacco e Schiavi, entrambi da 6,5, mentre Rubino e Marconi ricevono lo stesso voto dopo essere entrati nella ripresa. Insufficienza per Topalovic, valutato 5.
Il Corriere dello Sport assegna infine un 6 all’arbitro Mattia Drigo, che ha diretto la sfida davanti ai 31.351 spettatori del Renzo Barbera.
Le pagelle del Palermo
|Calciatore
|Voto
|Perin
|6,5
|Cassandro
|5,5
|Magnani
|6,5
|Peda
|6
|Ceccaroni
|7
|Augello
|7
|Ranocchia
|6
|Mazzitelli
|6
|Segre
|6
|Estevez
|6,5
|Vavassori
|7
|Bani
|s.v.
|Hernani
|7
|Johnsen
|7
|Pohjanpalo
|6
|Gabrielloni
|s.v.
|Allenatore: Filippo Inzaghi
|6,5
Le pagelle della Carrarese
|Calciatore
|Voto
|Pizzignacco
|6,5
|Ruggeri
|6
|Finotto
|s.v.
|Oliana
|6
|Reale
|6
|Parlanti
|5,5
|Guercio
|5,5
|Schiavi
|6,5
|Braunöder
|5,5
|Cissé
|s.v.
|Martini
|5,5
|Rubino
|6,5
|Rouhi
|6
|Topalovic
|5
|Marconi
|6,5
|Abiuso
|7
|Allenatore: Guido Pagliuca
|6,5
Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro), 6.
Marcatori: 26′ pt Johnsen (Palermo), 29′ st Rubino (Carrarese), 35′ st Vavassori (Palermo).
Spettatori: 31.351, di cui 14.351 paganti e 17.000 abbonati.
Il quadro delle valutazioni del Corriere dello Sport fotografa dunque un Palermo trascinato dalla qualità dei suoi uomini offensivi e dalla solidità di alcuni elementi difensivi, capace di conquistare altri tre punti nonostante le difficoltà incontrate contro la Carrarese.