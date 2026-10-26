Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Vavassori, Hernani e Johnsen da 7. Pohjanpalo insufficiente”

Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport sono tre i rosanero che ottengono il voto più alto: Vavassori, Hernani e Johnsen, tutti premiati con un 7. Il giovane attaccante, autore della rete decisiva, viene indicato anche come migliore in campo.

La Gazzetta dello Sport, nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, assegna 6,5 a Magnani, Ceccaroni, Augello e Ranocchia. Sufficienza per Perin, Cassandro e Segre, mentre Pohjanpalo è l’unico titolare rosanero a non raggiungere il 6, fermandosi a 5,5.





Le pagelle del Palermo

Perin 6

Cassandro 6

Magnani 6,5 (dal 20′ s.t. Peda 6)

Ceccaroni 6,5

Augello 6,5

Segre 6 (dal 16′ s.t. Estevez 6)

Ranocchia 6,5 (dal 15′ s.t. Mazzitelli 6)

Vavassori 7 (dal 37′ s.t. Gabrielloni s.v.)

Hernani 7

Johnsen 7

Pohjanpalo 5,5 (dal 37′ s.t. Bani s.v.)

Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5

Panchina: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Pierozzi, Bozzolan.

Il migliore in campo: Vavassori 7

La Gazzetta dello Sport premia Dominic Vavassori come migliore in campo. Il giovane attaccante decide ancora una volta una partita importante, facendosi trovare pronto nell’area avversaria e realizzando il gol che consegna al Palermo i tre punti.

Il giudizio del quotidiano sottolinea proprio il suo istinto da attaccante e la capacità di segnare reti decisive nei momenti più importanti.

Le pagelle della Carrarese

Pizzignacco 6,5

Ruggeri 5,5

Oliana 6

Reale 5,5

Parlanti 5 (dal 23′ s.t. Guercio 6)

Schiavi 6,5

Braunöder 6 (dal 45′ s.t. Cissé s.v.)

Rouhi 6

Martini 5 (dal 23′ s.t. Rubino 6,5)

Topalovic 5 (dal 1′ s.t. Marconi 6)

Abiuso 5,5 (dal 45′ s.t. Finotto s.v.)

Allenatore: Riccardo Carbone 6 (Guido Pagliuca squalificato)

Panchina: Garofani, Ravaglia, Macchioni, Khafi, Esteves, Romani, Cudrig.

Arbitro e statistiche

Arbitro: Drigo di Portogruaro 6

Assistenti: Meli 6, Chiavaroli 6

Espulsi: nessuno.

Ammoniti: Topalovic e Oliana (Carrarese), entrambi per gioco scorretto.

Spettatori: 14.351 paganti e 17.000 abbonati. Incasso e quota abbonamenti non comunicati.

Tiri in porta: 6-6 (un palo e una traversa per la Carrarese).

Tiri fuori: 3-4.

Fuorigioco: 2-1.

Calci d’angolo: 7-5.

Recupero: primo tempo 0′, secondo tempo 3′.

Il quadro delle valutazioni della Gazzetta dello Sport premia dunque soprattutto il reparto offensivo del Palermo, con Vavassori, Hernani e Johnsen protagonisti del successo. Per Pohjanpalo arriva invece l’unica insufficienza tra i titolari, mentre Inzaghi ottiene 6,5.