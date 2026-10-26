Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Vavassori, Hernani e Johnsen da 7. Pohjanpalo insufficiente”
Il Palermo supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport sono tre i rosanero che ottengono il voto più alto: Vavassori, Hernani e Johnsen, tutti premiati con un 7. Il giovane attaccante, autore della rete decisiva, viene indicato anche come migliore in campo.
La Gazzetta dello Sport, nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, assegna 6,5 a Magnani, Ceccaroni, Augello e Ranocchia. Sufficienza per Perin, Cassandro e Segre, mentre Pohjanpalo è l’unico titolare rosanero a non raggiungere il 6, fermandosi a 5,5.
Le pagelle del Palermo
Perin 6
Cassandro 6
Magnani 6,5 (dal 20′ s.t. Peda 6)
Ceccaroni 6,5
Augello 6,5
Segre 6 (dal 16′ s.t. Estevez 6)
Ranocchia 6,5 (dal 15′ s.t. Mazzitelli 6)
Vavassori 7 (dal 37′ s.t. Gabrielloni s.v.)
Hernani 7
Johnsen 7
Pohjanpalo 5,5 (dal 37′ s.t. Bani s.v.)
Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5
Panchina: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Pierozzi, Bozzolan.
Il migliore in campo: Vavassori 7
La Gazzetta dello Sport premia Dominic Vavassori come migliore in campo. Il giovane attaccante decide ancora una volta una partita importante, facendosi trovare pronto nell’area avversaria e realizzando il gol che consegna al Palermo i tre punti.
Il giudizio del quotidiano sottolinea proprio il suo istinto da attaccante e la capacità di segnare reti decisive nei momenti più importanti.
Le pagelle della Carrarese
Pizzignacco 6,5
Ruggeri 5,5
Oliana 6
Reale 5,5
Parlanti 5 (dal 23′ s.t. Guercio 6)
Schiavi 6,5
Braunöder 6 (dal 45′ s.t. Cissé s.v.)
Rouhi 6
Martini 5 (dal 23′ s.t. Rubino 6,5)
Topalovic 5 (dal 1′ s.t. Marconi 6)
Abiuso 5,5 (dal 45′ s.t. Finotto s.v.)
Allenatore: Riccardo Carbone 6 (Guido Pagliuca squalificato)
Panchina: Garofani, Ravaglia, Macchioni, Khafi, Esteves, Romani, Cudrig.
Arbitro e statistiche
Arbitro: Drigo di Portogruaro 6
Assistenti: Meli 6, Chiavaroli 6
Espulsi: nessuno.
Ammoniti: Topalovic e Oliana (Carrarese), entrambi per gioco scorretto.
Spettatori: 14.351 paganti e 17.000 abbonati. Incasso e quota abbonamenti non comunicati.
Tiri in porta: 6-6 (un palo e una traversa per la Carrarese).
Tiri fuori: 3-4.
Fuorigioco: 2-1.
Calci d’angolo: 7-5.
Recupero: primo tempo 0′, secondo tempo 3′.
Il quadro delle valutazioni della Gazzetta dello Sport premia dunque soprattutto il reparto offensivo del Palermo, con Vavassori, Hernani e Johnsen protagonisti del successo. Per Pohjanpalo arriva invece l’unica insufficienza tra i titolari, mentre Inzaghi ottiene 6,5.