Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi prenota la settima meraviglia”

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Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosa ritornano al Barbera: a spingerli oltre 30 mila tifosi”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, fatti benedire”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una lunga scia di scosse e di paura”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Lo sciame sismico mette paura Lagalla chiude scuole e università”

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Palermo Futsal Club, prima vittoria in campionato: i rosa superano l’Isola C5

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La Nazione: “Carrarese, che beffa al Barbera! Palermo in difficoltà, ma Vavassori firma il 2-1 nel finale”

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