Serie A, il Parma cala il tris a Bergamo: Atalanta battuto 3-0. La classifica aggiornata
Arriva una grande vittoria per il Parma, che espugna Bergamo battendo con un netto 3-0 l’Atalanta. Un match giocato alla perfezione dagli uomini di Gilardino, che riescono a tornare al successo.
Partono forte i nerazzurri, che riescono ad andare in gol con Kristovic: la rete viene però annullata dal direttore di gara per posizioni irregolare. Al 14′ gli uomini di Sarri ci riprovano, con un tiro dall’interno dell’area di De Ketelaere che non inquadra il bersaglio.
Al 41′ a passare in vantaggio è il Parma: dagli sviluppi di corner, Fabbian salta più in alto di tutti trovando l’incornata vincente, permettendo alla sua squadra di andare al riposo avanti 0-1.
Ad inizio ripresa arriva subito il gol del raddoppio per i ducali, con uno sfortunato autogol di Zappacosta. A chiudere l’incontro ci pensa Lontani, con un gran gol dalla distanza che trafigge Carnesecchi. Tre punti importanti per il Parma, che sale a quota 8 punti in classifica. Continua il momento negativo per l’Atalanta, ferma a 11. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Lazio – 28
Inter – 25
Roma – 24
Como – 23
Milan – 21
Frosinone – 20
Juventus – 17
Napoli – 14
Bologna – 14
Torino – 13
Genoa – 13
Cagliari – 13
Atalanta – 11
Lecce – 9
Parma – 8
Fiorentina – 8
Sassuolo – 8
Monza – 7
Udinese – 5
Venezia – 3