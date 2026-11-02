Serie A: Parma avanti 1-0 sull’Atalanta dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del posticipo di Serie A tra Atalanta e Parma. Vanno al riposo avanti 1-0 i ducali che, nonostante un primo tempo equilibrato, nel finale riescono a sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio.
Partono forte i nerazzurri, che riescono ad andare in gol con Kristovic: la rete viene però annullata dal direttore di gara per posizioni irregolare. Al 14′ gli uomini di Sarri ci riprovano, con un tiro dall’interno dell’area di De Ketelaere che non inquadra il bersaglio.
Al 41′ a passare in vantaggio è il Parma: dagli sviluppi di corner, Fabbian salta più in alto di tutti trovando l’incornata vincente, permettendo alla sua squadra di andare al riposo avanti 0-1.