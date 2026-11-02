Palermo Creators, arriva l’annuncio ufficiale: Stefano Sorrentino sarà la Legend della squadra nella CLL

Il Palermo entra ufficialmente nel mondo della Creators Legends League (CLL). Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la competizione ha annunciato l’ingresso dei Palermo Creators, una nuova formazione che prenderà parte al torneo.

A guidare la squadra saranno due figure ben precise: Roberto Lipari, nel ruolo di capitano, e Stefano Sorrentino, ex portiere e capitano del Palermo, che vestirà i panni della Legend.





«La CLL dà ufficialmente il benvenuto al Palermo Creators», si legge nel post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale della Creators Legends League.

L’annuncio prosegue presentando i protagonisti del nuovo progetto: «A guidare la squadra saranno Capitan @lipari.roberto.lr e una Legend con la L maiuscola come @stefanosorrentino».

Una scelta che unisce il mondo dello spettacolo a quello del calcio. Roberto Lipari, comico e volto televisivo palermitano, sarà il capitano della formazione, mentre Sorrentino porterà la propria esperienza calcistica e il legame con i colori rosanero.

L’ex estremo difensore rappresenta infatti una figura particolarmente amata dai tifosi del Palermo, grazie alle stagioni trascorse in Sicilia e alle sue prestazioni con la maglia rosanero.

La Creators Legends League ha accompagnato l’annuncio con un messaggio che alimenta la curiosità intorno alla nuova squadra:

«Dove potrà arrivare il Palermo Creators? Solo il campo lo dirà, per fortuna però manca sempre all’inizio della stagione».

L’ingresso dei Palermo Creators nella competizione rappresenta dunque una nuova occasione per portare i colori rosanero anche nel mondo del calcio legato ai creator e ai personaggi dello spettacolo.

Di seguito il post ufficiale della Creators Legends League.

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