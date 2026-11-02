Ascoli-Palermo, oggi alle 16 il via alla vendita dei biglietti: atteso il pienone al Del Duca
Cresce l’attesa per la sfida tra Ascoli e Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2026/2027.
A partire dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 2 novembre, prenderà ufficialmente il via la vendita dei biglietti per una delle partite più attese del prossimo turno di campionato.
Grande entusiasmo tra i sostenitori bianconeri, pronti a riempire gli spalti per sostenere la propria squadra contro il Palermo di Filippo Inzaghi, attuale capolista della Serie B con 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate.
Si preannuncia una cornice di pubblico importante, con una nutrita rappresentanza di tifosi rosanero attesa nel settore ospiti Distinti Nord Est dello stadio marchigiano.
L’obiettivo è superare il record stagionale di presenze, attualmente fissato a 13.933 spettatori, registrato in occasione della gara contro l’Avellino dello scorso 19 settembre.
La sfida si annuncia particolarmente interessante anche sul piano della classifica, con il Palermo intenzionato a proseguire la propria marcia in vetta dopo il successo per 3-1 contro il Vicenza.
Il Del Duca si prepara dunque a una serata di grande calcio, con una sfida di alta classifica e un’atmosfera che si preannuncia particolarmente calda.