Palermo, Ranocchia festeggia le 100 presenze in rosanero: «Tre punti e 100 in rosanero» (FOTO)
Una serata speciale per Filippo Ranocchia, che ha celebrato le sue 100 presenze con la maglia del Palermo nel migliore dei modi: con una vittoria davanti al pubblico del Renzo Barbera. Il centrocampista rosanero ha raggiunto l’importante traguardo in occasione del successo per 3-1 contro il Vicenza, nella gara disputata nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club.
Attraverso il proprio profilo Instagram, Ranocchia ha voluto condividere la soddisfazione per il risultato e per il traguardo personale raggiunto, pubblicando un messaggio accompagnato da due cuori rosanero.
«3 punti e 100 in rosanero 🩷🖤», ha scritto il centrocampista, taggando anche il profilo ufficiale del Palermo FC.
Un messaggio breve ma significativo, che racchiude tutta la gioia per una giornata da ricordare. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha conquistato altri tre punti fondamentali per la corsa alla promozione, consolidando il primo posto in classifica grazie alla rimonta firmata da Dennis Johnsen e Dominic Vavassori.
Per Ranocchia, protagonista della stagione rosanero, la centesima presenza rappresenta un traguardo importante nel suo percorso con la maglia del Palermo.
Un anniversario personale celebrato con una vittoria e con l’affetto dei tifosi, in una serata particolarmente significativa anche per la storia del club.
Di seguito il post Instagram di Filippo Ranocchia.
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