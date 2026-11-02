Ascoli-Palermo, bianconeri al lavoro sotto la pioggia: da valutare le condizioni di Damiani

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
820064696_945239068642201_8288854414017476549_n

Ascoli nuove maglie durante la partita di calcio della Serie BKT 2026/2027 tra Ascoli e Avellino allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, Italia - sabato 19 Settembre 2026 (Foto di Fabio Urbini/LaPresse)

L’Ascoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

Dopo il pareggio per 0-0 ottenuto sul campo dell’Arezzo, la formazione allenata da Francesco Tomei è tornata ad allenarsi al Picchio Village, svolgendo la prima seduta settimanale sotto la pioggia.


Il programma di avvicinamento alla gara contro la capolista prevede una seduta quotidiana alle ore 15:00 nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, sempre presso il centro sportivo bianconero.

L’ultima rifinitura è invece prevista per la mattinata di venerdì 6 novembre, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi.

Ascoli, da valutare Damiani

In casa bianconera resta da monitorare la situazione di Samuele Damiani. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi durante il riscaldamento della partita contro l’Arezzo a causa di un affaticamento agli adduttori.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico dell’Ascoli, che dovrà stabilire se il giocatore potrà essere a disposizione di Tomei per l’importante appuntamento di venerdì sera.

La sfida del Del Duca si preannuncia particolarmente attesa, con il Palermo che arriverà nelle Marche forte del primo posto in classifica e dei 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate di campionato.

Altre notizie

Screenshot 2026-11-02 173912

Palermo Creators, arriva l’annuncio ufficiale: Stefano Sorrentino sarà la Legend della squadra nella CLL

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
primavera palermo

Palermo, settore giovanile: Primavera raggiunta la rimonta col Catanzaro, Under 14 travolgente. Tutti i risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
ascoli palermo 0-1 (37) tifosi

Ascoli-Palermo, oggi alle 16 il via alla vendita dei biglietti: atteso il pienone al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (23)

Palermo, Ranocchia festeggia le 100 presenze in rosanero: «Tre punti e 100 in rosanero» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
gervinho-gol-esultanza

Escl. Gervinho: «Hernani è un mago. Quanti balli con lui. In Italia mi volevano almeno altre tre squadre»

Giorgio Elia Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (63)

Palermo, la partenza di Inzaghi è da record: mai così bene nelle sue promozioni

Manfredi Esposito Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 113716

Di Marzio esalta Vavassori: «Lo convocherei in Nazionale. Sarà il futuro dell’Atalanta, spero anche dell’Italia» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 104920

Palermo, Vavassori fa impazzire anche i tifosi della Juventus: «Mostruoso! Se fosse bianconero saremmo avanti di 5 punti» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (11)

Tuttosport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (85)

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (84)

Gazzetta dello Sport: “Palermo senza limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (100)

Giornale di Sicilia: “Cassandro a tutto campo, Augello blinda la fascia, Peda ripaga la fiducia. Le pagelle di Palermo-Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026

Ultimissime

820064696_945239068642201_8288854414017476549_n

Ascoli-Palermo, bianconeri al lavoro sotto la pioggia: da valutare le condizioni di Damiani

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 173912

Palermo Creators, arriva l’annuncio ufficiale: Stefano Sorrentino sarà la Legend della squadra nella CLL

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
DSCF9517.jpg-1024x1024

Athletic Palermo, caso stipendi: pagata solo una parte di settembre

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
primavera palermo

Palermo, settore giovanile: Primavera raggiunta la rimonta col Catanzaro, Under 14 travolgente. Tutti i risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
ascoli palermo 0-1 (37) tifosi

Ascoli-Palermo, oggi alle 16 il via alla vendita dei biglietti: atteso il pienone al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026