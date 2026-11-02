Ascoli-Palermo, bianconeri al lavoro sotto la pioggia: da valutare le condizioni di Damiani
L’Ascoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.
Dopo il pareggio per 0-0 ottenuto sul campo dell’Arezzo, la formazione allenata da Francesco Tomei è tornata ad allenarsi al Picchio Village, svolgendo la prima seduta settimanale sotto la pioggia.
Il programma di avvicinamento alla gara contro la capolista prevede una seduta quotidiana alle ore 15:00 nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, sempre presso il centro sportivo bianconero.
L’ultima rifinitura è invece prevista per la mattinata di venerdì 6 novembre, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi.
Ascoli, da valutare Damiani
In casa bianconera resta da monitorare la situazione di Samuele Damiani. Il centrocampista è stato costretto a fermarsi durante il riscaldamento della partita contro l’Arezzo a causa di un affaticamento agli adduttori.
Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico dell’Ascoli, che dovrà stabilire se il giocatore potrà essere a disposizione di Tomei per l’importante appuntamento di venerdì sera.
La sfida del Del Duca si preannuncia particolarmente attesa, con il Palermo che arriverà nelle Marche forte del primo posto in classifica e dei 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate di campionato.