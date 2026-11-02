Udinese, UFFICIALE: scelto Zanetti come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
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Dopo l’esonero di Runjaic, l’Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Paolo Zanetti, che un firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“Udinese Calcio è lieta di annunciare di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ora per Paolo Zanetti si apre una nuova sfida: guidare l’Udinese e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in bianconero. Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00. A mister Zanetti e a tutto il suo gruppo di lavoro va il caloroso benvenuto da parte dell’intero club”.

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