Catanzaro, Polito: «Classifica che non mi fa dormire la notte, dobbiamo rimanere in Serie B»

Intervistato ai microfoni di “LaCNews24.it”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’inizio di campionato del Catanzaro il direttore sportivo dei giallorossi, Ciro Polito, facendo il punto sul momento della squadra dopo l’arrivo in panchina di Michele Mignani.

«Purtroppo ogni anno non si riesce a fare sempre quello che ci si aspetta – ha spiegato Polito -. Tutti sappiamo che il primo obiettivo del Catanzaro è la salvezza, ma non eravamo abituati a stare sotto e quando capita subentra il panico. Questo è il nostro terzo anno e abbiamo combattuto tanto, affrontando molte problematiche. Ci sono tanti fattori che compongono un campionato e non dipendono sempre soltanto dai calciatori»





Il ds giallorosso ha poi rassicurato l’ambiente: «Faremo di tutto per aggiustare le cose, perché il Catanzaro deve rimanere in Serie B: lo merita in primis la società e poi la città, che da sempre vive di calcio»

E sul momento della squadra: «Il Catanzaro ha un DNA combattivo, non dobbiamo mollare un centimetro ma vogliamo che la gente ci accompagni. Contro il Padova ho percepito un’aria positiva: la gente ha applaudito la squadra»

Infine, Polito a commentato la posizione in classifica della sua squadra: «Siamo ultimi e c’è poco da fare, ma vogliamo tirarci fuori il prima possibile. Io non dormo la notte perché mi fa davvero male vedere il Catanzaro lì sotto»