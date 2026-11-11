Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, Kpmg promuove il piano del Palermo: 330 milioni e concessione di 90 anni. Restano dubbi per il Comune”

Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera supera l’esame di sostenibilità economico-finanziaria, ma restano aperti alcuni interrogativi sulla convenienza complessiva dell’operazione per la città. La società internazionale di consulenza Kpmg ha espresso una valutazione positiva sul piano aggiornato presentato dal Palermo FC, dopo le modifiche richieste dal Consiglio comunale. Il giudizio, tuttavia, riguarda l’equilibrio finanziario dell’investimento e non stabilisce se l’accordo rappresenti la soluzione più vantaggiosa per i cittadini.

Come riporta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, l’operazione prevede un investimento iniziale di 330 milioni di euro e una concessione dello stadio e delle aree interessate per 90 anni, compreso il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.





Nuovo Barbera, investimento da 330 milioni e concessione per 90 anni

Il piano economico-finanziario aggiornato del Palermo FC è stato sottoposto all’esame di Kpmg su richiesta del Comune.

L’obiettivo era verificare gli effetti delle modifiche introdotte dopo le indicazioni del Consiglio comunale e accertare la sostenibilità dell’operazione.

Il progetto prevede un investimento iniziale di 330 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo raggiunge i 355,5 milioni di euro, di cui 315,6 milioni al netto dell’Iva.

In cambio, il Palermo otterrebbe la concessione dello stadio Renzo Barbera e delle aree coinvolte nell’intervento per un periodo di 90 anni, comprensivo della fase di realizzazione dei lavori.

Una durata particolarmente significativa, che rappresenta uno degli elementi centrali dell’equilibrio economico dell’intero progetto.

Kpmg promuove i conti: rendimento del 7,05%

Secondo quanto evidenziato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la relazione di Kpmg conferma che il piano aggiornato recepisce le condizioni richieste dal Consiglio comunale e presenta calcoli coerenti con le modifiche apportate.

La società di consulenza ritiene inoltre che i rendimenti previsti non comportino una remunerazione eccessiva a favore del soggetto privato.

Nel dettaglio, il rendimento stimato del progetto è pari al 7,05%, a fronte di un costo del capitale del 6,95%.

Il valore attuale netto risulta positivo per 4,3 milioni di euro, corrispondenti all’1,3% dell’investimento.

Si tratta di indicatori che, secondo Kpmg, risultano compatibili con quelli di operazioni analoghe realizzate attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

La relazione conclude infatti che i rendimenti «non lascino desumere condizioni di extra-remunerazione per il privato».

I limiti della relazione: resta il nodo della convenienza per la città

La valutazione positiva non equivale, tuttavia, a una promozione complessiva di tutti gli aspetti dell’accordo.

Kpmg precisa infatti che la propria analisi ha natura «consultiva e non vincolante».

La società non ha effettuato una revisione dei dati contabili, una due diligence gestionale o verifiche indipendenti sulle ipotesi commerciali, tecniche e finanziarie contenute nel progetto.

Il lavoro si è concentrato sulla coerenza del modello economico e sugli effetti delle modifiche apportate alla convenzione.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Giancarlo Macaluso, proprio questa delimitazione dell’incarico lascia aperte alcune perplessità all’interno degli uffici comunali.

Un conto è verificare che il piano sia sostenibile e che il privato non ottenga rendimenti superiori a quelli di mercato. Un altro è stabilire se la durata della concessione, i contributi pubblici e le agevolazioni previste rendano l’accordo complessivamente conveniente per la collettività.

Quest’ultima valutazione non rientra nel perimetro della relazione di Kpmg.

Palermo, 70 milioni di contributi pubblici e agevolazioni fiscali

Uno degli aspetti più delicati riguarda il sostegno economico pubblico previsto per l’operazione.

Il piano contempla un contributo diretto di 70 milioni di euro, che il Palermo prevede di incassare in un’unica soluzione nel secondo semestre del 2030, dopo la realizzazione dei lavori.

A questo importo si aggiungono ulteriori benefici economici.

La compensazione del canone raggiunge i 72 milioni di euro nominali, con un valore attuale stimato in 9,8 milioni.

Le agevolazioni relative a Imu e Cup valgono invece 27 milioni nominali, equivalenti a 4,5 milioni in valore attuale.

Il rischio relativo all’erogazione del contributo pubblico da 70 milioni resta in capo al Comune.

Un altro elemento da chiarire riguarda la compatibilità del sostegno economico con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Gli uffici comunali stanno infatti lavorando per dimostrare che le risorse pubbliche previste a favore del soggetto privato rispettino le regole europee in materia di concorrenza.

Perché servono 90 anni di concessione: le simulazioni economiche

La durata della concessione rappresenta un elemento determinante per la sostenibilità finanziaria del progetto.

Secondo le simulazioni contenute nel piano, una riduzione della concessione da 90 a 70 anni renderebbe negativo il valore attuale netto per circa un milione di euro.

Con una durata di 60 anni, invece, il risultato negativo salirebbe a 6,3 milioni.

Questo significa che l’equilibrio economico dell’operazione dipende in maniera significativa dalla possibilità di gestire l’impianto per un periodo molto lungo.

Un altro fattore importante riguarda i ricavi commerciali.

Il Palermo prevede entrate annuali non direttamente collegate alle partite per 14,52 milioni di euro, con un incremento dell’11,7% rispetto al precedente piano economico.

Secondo Kpmg, questo aumento dei ricavi attesi consente di compensare gli effetti del rinvio dell’erogazione dei 70 milioni di contributo pubblico.

Nuovo stadio Palermo, il piano è sostenibile ma il confronto con il Comune continua

Come evidenzia ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la relazione rappresenta un passaggio positivo per il progetto di riqualificazione del Renzo Barbera, ma non chiude il confronto sulle condizioni dell’accordo.

Kpmg ha verificato la tenuta finanziaria del piano e la compatibilità dei rendimenti previsti con operazioni simili.

Restano però da approfondire gli effetti complessivi per l’amministrazione comunale e per i cittadini, considerando soprattutto la concessione novantennale, il contributo diretto di 70 milioni e le ulteriori agevolazioni.

La questione centrale non riguarda dunque soltanto la possibilità di realizzare il nuovo stadio, ma anche le condizioni economiche e amministrative attraverso le quali l’impianto verrebbe affidato al Palermo FC.

Il progetto compie un passo avanti sul fronte della sostenibilità finanziaria. La valutazione definitiva della convenienza pubblica dell’operazione resta invece un tema ancora aperto.