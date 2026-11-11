Repubblica Palermo: “Palermo sempre più internazionale: tre convocati in Nazionale, Vavassori si ferma. Inzaghi a riposo, Strefezza guarito”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a crescere, non soltanto nei risultati e nella classifica di Serie B, ma anche nella dimensione internazionale dei suoi calciatori. La sosta per gli impegni delle nazionali offre un’ulteriore conferma della competitività raggiunta dalla rosa rosanero, con tre giocatori inizialmente convocati dalle rispettive selezioni e la Primavera pronta a vivere un’esperienza internazionale a Malta.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, a ricevere la chiamata sono stati Joel Pohjanpalo con la Finlandia, Dominic Vavassori con l’Italia Under 21 e il giovane portiere Nils Balaguss con la Lettonia Under 19. Per Vavassori, però, è arrivato il forfait a causa dell’influenza che lo aveva già condizionato nella trasferta contro l’Ascoli.





Palermo, Vavassori salta l’Under 21: febbre alta contro l’Ascoli

Dominic Vavassori dovrà rinunciare agli impegni della Nazionale italiana Under 21.

L’esterno offensivo rosanero era stato convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini per le amichevoli contro Francia e Belgio, ma le sue condizioni fisiche hanno reso necessario il forfait.

Il giocatore era stato colpito da un forte stato influenzale nei giorni precedenti alla trasferta di Ascoli.

Nonostante la febbre alta, Vavassori aveva disputato il primo tempo della partita del Del Duca, prima di fermarsi definitivamente all’intervallo.

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il termometro aveva raggiunto i 39,5 gradi, rendendo impossibile la prosecuzione della gara.

Nei giorni successivi, il calciatore è rimasto sotto osservazione attraverso un confronto costante tra lo staff medico del Palermo e quello della Nazionale.

Baldini aveva già convocato in via precauzionale Simone D’Uffizi dell’Ascoli, prima che arrivasse la decisione definitiva di escludere Vavassori dall’elenco degli azzurrini.

Vavassori, l’Italia lo segue da tempo. Bonucci lo aveva osservato a Mantova

Per il giovane attaccante del Palermo si tratta di un’altra occasione rinviata per vestire la maglia dell’Italia Under 21.

Vavassori aveva già ricevuto una convocazione a giugno, in occasione dell’amichevole contro l’Albania.

Questa volta avrebbe dovuto partecipare alle partite contro la Francia, in programma venerdì 13 novembre alle 18.30 a Laval, e contro il Belgio, fissata per lunedì 16 novembre alle 18.15 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile interessamento della Federazione polacca, legato alle origini della madre del giocatore, Kamila Maria.

La FIGC, tuttavia, segue da tempo il percorso di crescita dell’esterno offensivo, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito secco al Palermo.

Un segnale dell’attenzione riservata al giovane talento era arrivato anche dalla presenza di Leonardo Bonucci a Mantova, dove aveva avuto modo di osservarlo direttamente.

Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, la convocazione di Baldini conferma l’interesse della Nazionale italiana nei confronti del percorso del calciatore.

Pohjanpalo con la Finlandia: doppio impegno contro Albania e San Marino

Chi sarà regolarmente impegnato con la propria nazionale è Joel Pohjanpalo.

L’attaccante del Palermo, reduce dalla prima tripletta realizzata con la maglia della Finlandia durante la precedente sosta, affronterà due appuntamenti ufficiali.

Il primo è in programma il 12 novembre a Tirana contro l’Albania.

Il secondo si disputerà il 15 novembre a Helsinki contro San Marino.

Entrambe le gare saranno valide per la Nations League.

Per Pohjanpalo si tratta di un’ulteriore occasione per confermare il proprio rendimento anche in campo internazionale, prima di tornare a disposizione di Inzaghi per la ripresa del campionato.

Palermo Primavera, Balaguss convocato dalla Lettonia Under 19

La dimensione internazionale del Palermo coinvolge anche il settore giovanile.

Il portiere della Primavera Nils Balaguss è stato convocato dalla Lettonia Under 19 per il torneo di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.

Tre gli impegni previsti per il giovane estremo difensore rosanero.

Il primo contro la Moldova, mercoledì 11 novembre, seguito dalla partita contro la Bulgaria di sabato 14 e da quella contro Gibilterra di martedì 17 novembre.

Un’esperienza importante per Balaguss, che avrà l’opportunità di confrontarsi con avversari internazionali e proseguire il proprio percorso di crescita.

Palermo Primavera a Malta: due amichevoli contro l’Under 21

Non soltanto convocazioni individuali.

Anche la Primavera allenata da Stefano De Angelis sarà protagonista di un doppio appuntamento internazionale durante la sosta.

I giovani rosanero voleranno a Malta per affrontare in amichevole la Nazionale maltese Under 21.

Il primo incontro si disputerà domenica 15 novembre alle ore 18 al Centenary Stadium.

Il secondo appuntamento è previsto martedì 17 novembre, sempre alle ore 18 e nello stesso impianto.

Il doppio confronto rappresenterà un’occasione formativa significativa per la squadra di De Angelis, chiamata a misurarsi con una selezione nazionale di categoria superiore.

Palermo, allenamenti a Torretta con D’Angelo. Inzaghi torna prima del Catanzaro

Nel frattempo, la prima squadra ha ripreso la preparazione al Palermo CFA di Torretta.

A dirigere gli allenamenti è Maurizio D’Angelo, mentre Filippo Inzaghi sta osservando alcuni giorni di riposo precauzionale.

Il tecnico rosanero è infatti reduce dallo stato febbrile che lo aveva colpito nella settimana precedente alla trasferta contro l’Ascoli.

Il programma prevede il suo ritorno alla guida della squadra durante la settimana di avvicinamento alla partita contro il Catanzaro del 21 novembre.

Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la sosta consentirà allo staff tecnico di valutare anche il recupero di alcuni calciatori attualmente indisponibili.

Palermo, Strefezza clinicamente guarito. Da valutare Palumbo e Barba

Le attenzioni dello staff medico rosanero sono rivolte soprattutto alle condizioni di Antonio Palumbo e Federico Barba.

Entrambi stanno proseguendo il percorso di recupero e saranno monitorati in vista della ripresa del campionato.

Arrivano invece notizie positive per Gabriel Strefezza.

L’esterno offensivo brasiliano risulta clinicamente guarito dall’infortunio, ma dovrà completare il lavoro necessario per ritrovare una condizione atletica adeguata prima di poter tornare a disposizione.

Un passaggio fondamentale, considerando il lungo periodo di inattività.

Il Palermo sfrutterà dunque la sosta per recuperare energie e uomini, mentre diversi rosanero saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Tra convocazioni internazionali, crescita del settore giovanile e recuperi dall’infermeria, la squadra di Inzaghi continua a costruire le basi per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

L’obiettivo immediato resta la trasferta contro il Catanzaro, nella quale il Palermo cercherà di difendere il primato in Serie B e proseguire il proprio cammino da imbattuto.