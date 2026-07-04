Palermo, ecco Cassandro: un innesto di qualità per la difesa rosanero. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Luglio 4, 2026
cassandro

Arriva un nuovo rinforzo per la difesa rosanero: Tommaso Cassandro è un nuovo giocatore del Palermo. Con 136 presenze tra Serie B e Serie A, Tommaso Cassandro arriva in Sicilia nel pieno della maturità calcistica. Difensore centrale capace di abbinare corsa, intensità e duttilità, all’occorrenza può anche essere impiegato come terzino o quinto di centrocampo.

Reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro, impreziosita da 4 gol e 3 assist tra campionato e playoff, il classe 2000 porta in rosanero esperienza, affidabilità e una spiccata propensione ad accompagnare la manovra offensiva. Ora è pronto a mettere le proprie qualità al servizio del Palermo, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra.


LE TAPPE DELLA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile del Padova, Tommaso Cassandro prosegue il proprio percorso nel vivaio del Venezia prima di trasferirsi, nel 2015, al Bologna. Con il club rossoblù completa la formazione calcistica fino alla Primavera, guadagnandosi l’opportunità di affacciarsi al calcio professionistico.

Nell’estate del 2019 arriva la prima esperienza tra i professionisti con il Novara, in Serie C, dove colleziona 25 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa di Serie C, mettendo a segno una rete. Nell’annata successiva si trasferisce al Cittadella, con cui debutta in Serie B e, in tre stagioni, disputa 60 gare tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Nel gennaio 2023 viene acquistato dal Lecce, facendo il proprio esordio in Serie A e totalizzando una presenza nella seconda parte del campionato. La sua avventura in Salento, però, dura poco. Nell’estate dello stesso anno si trasferisce al Como, dove trova continuità in Serie B: nella stagione 2023/24 colleziona 21 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, contribuendo alla promozione dei lariani nella massima serie.

Nell’agosto 2024 viene ceduto in prestito al Catanzaro. Con il club calabrese si impone come uno dei difensori più affidabili della rosa, disputando 32 partite complessive tra campionato e playoff di Serie B, realizzando 2 gol e fornendo un assist. Nell’annata successiva Cassandro continua a vestire la maglia giallorossa, confermandosi una pedina importante e mettendo la propria esperienza al servizio della squadra. Nel finale di stagione offre un contributo determinante anche nei playoff, mettendo a referto un gol e un assist e confermando la propria capacità di incidere nei momenti decisivi dell’annata.

UN INNESTO DI QUALITÀ PER LA DIFESA ROSANERO

Con l’arrivo di Cassandro si aggiunge una nuova pedina allo scacchiere di Filippo Inzaghi, chiamata a raccogliere l’eredità lasciata dalla partenza di Bereszyński. La sua duttilità, unita alla capacità di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco e alla continuità di rendimento mostrata nelle ultime stagioni, rappresenta un valore aggiunto per la formazione rosanero. Il suo innesto va a rinforzare un reparto già solido ed esperto: nella passata stagione il Palermo ha chiuso il campionato con la terza miglior difesa della Serie B, subendo appena 33 reti. Per il classe 2000 si apre ora una nuova e stimolante sfida, con l’obiettivo di mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

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