Palermo, UFFICIALE: ecco Cassandro dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
tommaso-cassandro

Arriva un nuovo acquisto in casa Palermo. Il club rosanero, attraverso un comunicato tramite i propri canali, ha ufficializzato l’arriva in  dal Como di Tommaso Cassandro. Il difensore, classe 2000, arriva in rosanero a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto pluriennale.

Questo il comunicato del club:


“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Tommaso Cassandro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

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