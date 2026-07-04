Palermo, UFFICIALE: ecco Cassandro dal Como
Arriva un nuovo acquisto in casa Palermo. Il club rosanero, attraverso un comunicato tramite i propri canali, ha ufficializzato l’arriva in dal Como di Tommaso Cassandro. Il difensore, classe 2000, arriva in rosanero a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto pluriennale.
Questo il comunicato del club:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Tommaso Cassandro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.