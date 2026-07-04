Tuttosport: “Palermo in pressing per Trimboli”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato senza rallentare. Come riporta Tuttosport, il club rosanero è ancora in attesa di ufficializzare gli arrivi di Tommaso Cassandro e Hernani, mentre prosegue la trattativa con il Mantova per Simone Trimboli, centrocampista individuato come rinforzo per la mediana.

Secondo Tuttosport, lo slittamento degli annunci di Cassandro ed Hernani è legato esclusivamente alle formalità successive alle visite mediche, già sostenute dai due calciatori. Una volta completato l’iter burocratico, il Palermo potrà ufficializzare entrambi gli acquisti.





Come evidenzia ancora Tuttosport, resta aperto anche il dialogo con il Mantova per Simone Trimboli. Il centrocampista continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza rosanero e, nei piani di Filippo Inzaghi, rappresenterebbe l’alternativa ideale a Filippo Ranocchia nel nuovo centrocampo del Palermo.

Nel resto del mercato cadetto, Tuttosport segnala il forte interesse del Catanzaro per Antonio Di Nardo, attaccante che potrebbe essere acquistato dal Frosinone e poi girato in prestito ai giallorossi. La Carrarese, invece, spinge per Simone Pafundi dall’Udinese e punta anche a confermare Tommaso Rubino dalla Fiorentina.

Tra le altre operazioni riportate da Tuttosport, la Cremonese segue Fellipe Jack del Como e lavora per trattenere David Stuckler, finito nel mirino dei belgi del Gent, mentre il Mantova è vicino agli arrivi di Federico Chinetti e Matteo Spinacè. Il Benevento ha ufficializzato Antonis Siatounis, la Juve Stabia ha nominato Vincenzo De Vito nuovo responsabile dell’area tecnica e il Cesena è vicino al difensore australiano Mark Natta, fortemente voluto da Alessandro Diamanti.