Tuttosport: “Palermo in pressing per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo frosinone 2-0 (20) osti

Il Palermo continua a lavorare sul mercato senza rallentare. Come riporta Tuttosport, il club rosanero è ancora in attesa di ufficializzare gli arrivi di Tommaso Cassandro e Hernani, mentre prosegue la trattativa con il Mantova per Simone Trimboli, centrocampista individuato come rinforzo per la mediana.

Secondo Tuttosport, lo slittamento degli annunci di Cassandro ed Hernani è legato esclusivamente alle formalità successive alle visite mediche, già sostenute dai due calciatori. Una volta completato l’iter burocratico, il Palermo potrà ufficializzare entrambi gli acquisti.


Come evidenzia ancora Tuttosport, resta aperto anche il dialogo con il Mantova per Simone Trimboli. Il centrocampista continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza rosanero e, nei piani di Filippo Inzaghi, rappresenterebbe l’alternativa ideale a Filippo Ranocchia nel nuovo centrocampo del Palermo.

Nel resto del mercato cadetto, Tuttosport segnala il forte interesse del Catanzaro per Antonio Di Nardo, attaccante che potrebbe essere acquistato dal Frosinone e poi girato in prestito ai giallorossi. La Carrarese, invece, spinge per Simone Pafundi dall’Udinese e punta anche a confermare Tommaso Rubino dalla Fiorentina.

Tra le altre operazioni riportate da Tuttosport, la Cremonese segue Fellipe Jack del Como e lavora per trattenere David Stuckler, finito nel mirino dei belgi del Gent, mentre il Mantova è vicino agli arrivi di Federico Chinetti e Matteo Spinacè. Il Benevento ha ufficializzato Antonis Siatounis, la Juve Stabia ha nominato Vincenzo De Vito nuovo responsabile dell’area tecnica e il Cesena è vicino al difensore australiano Mark Natta, fortemente voluto da Alessandro Diamanti.

Altre notizie

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi. Malagò: «Grande opportunità per il Paese»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
images

Gazzetta dello Sport: “Anche Fellipe Jack per la Cremonese. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimi giorni di vacanza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo empoli 3-2 (179) Magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani si gioca il riscatto: Inzaghi punta sul rilancio del difensore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo. Cassandro e Hernani pronti all’annuncio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Almqvist sale nelle gerarchie. Rao resta una pista concreta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
resizer

La Sicilia: “Stadio Palermo, terzo anello salvo. Cambia l’area parcheggio, restano nodi da sciogliere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Screenshot 2026-07-04 063935

Corriere dello Sport: “Gaetano alla Dea. El Shaarawy saluta l’Italia, Belotti… Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Corriere dello Sport: “Palermo e Avellino su Pyyhtiä. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Corriere dello Sport: «Marino: “Ai giovani italiani serve fiducia. Il Frosinone è un modello, Palermo merita la Serie A”»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
trimboli

Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. De Luca e Moreo per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
compagnon

Corriere dello Sport: “Palermo, Compagnon prende quota: Osti accelera per l’esterno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026

Ultimissime

palermo frosinone 2-0 (20) osti

Tuttosport: “Palermo in pressing per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi. Malagò: «Grande opportunità per il Paese»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
images

Gazzetta dello Sport: “Anche Fellipe Jack per la Cremonese. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimi giorni di vacanza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo empoli 3-2 (179) Magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani si gioca il riscatto: Inzaghi punta sul rilancio del difensore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026